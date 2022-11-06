Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri, TFF 2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon Kulübü'nü ziyaret etti.

Burada kulüp başkanı Celil Hekimoğlu ve yöneticilerle birlikte kulüp tesislerini gezen Büyükekşi, altyapı antrenmanını izleyerek bilgiler aldı. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Büyükekşi, yönetim kurulundaki bazı üyelerle Karadeniz turuna çıktıklarını belirterek, "Gerçekten Karadeniz denilince akla Trabzon geliyor.

Trabzon'un hem tarihteki başarıları hem altyapıya verdiği önem Türk futbolu adına da son derece önemli ve güzel. Çünkü Türkiye'de futbolun Anadolu'da başarı gösteren en önemli takımlarından bir tanesi" dedi.

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"Futbolun ekonomisiyle yakından ilgileniyoruz"

Büyükekşi, göreve geldikleri günden itibaren futbolun ekonomisiyle de yakından ilgilendiklerini belirterek, "Futbolun ekonomisi denince de akla ilk gelen şey altyapı. Çünkü eğer kulüplerimiz, alt yapıdan yetirince önem verip oyuncu çıkarabilirlerse ekonomik olarak da rahat etmeleri mümkün.





Bizim de önemli bir projemiz var. Önemli projemiz Süper Lig takımlarında akademi zorunluğu getirmeyi planlıyoruz. O yüzden de bütün Süper Lig kulüplerinin Türkiye'ye yakışır, Türkiye şartlarına en iyi ekonomi nasıl hayata geçirebiliriz onla ilgili çalışma başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Önlerinde 2 tane dostluk maçlarının bulunduğunu vurgulayan Büyükekşi, "Diyarbakır'da İskoçya, Gaziantep'te Çekya ile oynayacağız. Bu çalışmanın arkasından da Almanya, Portekiz ve İspanya'da da gerek milli takımlar bazında gerekse her ülke de minimum iki tane futbol kulübünün altyapılarını ve akademilerini inceleyeceğiz.

Onu yapmadan önce ülkemizde altyapıları inceliyoruz bunun da en önemli şehri olan Trabzon'dayız. Fikir alıyoruz. Daha sonra Altınordu'yu inceleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Futbolcu yetiştirmeye temelden başlamamız lazım"

Büyükekşi, başka incelemelerde de bulunabileceklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Başka benzeri şeyler varsa hem Türkiye hem yurt dışından en iyi örnekleri bulup çıkarıp önce Süper Lig takımları olmak adına hocasından tesisinden tutun diyetisyeninden beslenme uzmanından doktorundan her türlü konuyu çok detaylı şekilde inceleyip hayata geçirmek için yönetimimiz ile birlikte çalışma yapacağız.

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Bu da ilk durağımız. Böylelikle gördüğüm kadarıyla burada Türkiye şartlarına göre değerlendirecek olursak mükemmel bir tesis var. Yapanlara emek verenlere teşekkür ediyorum. İnşallah Allah sayılarını arttırsın, Anadolu'nun birçok köşesinde üst düzey tesislerin yapılması ülke futbolu adına çok önemli. Biz de TFF adına bu işin denetimini yapmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Özellikle antrenör yetiştirecek antrenörler üzerinde çalışma yapmamız gerekiyor. Eğer bu işi doğru yapacaksak altyapıdan başlamamız lazım. Çünkü 17-18 yaşından sonra futbolcu yetiştirmek doğru değil, temelden başlamamız lazım. Temel sağlam olursa üzerine kuracağımız bina da sağlam olur."

"Hakemlerin konuşulmasını istemiyoruz"

Hakemler konusunun çok konuşulmasını istemediklerini vurgulayan Büyükekşi, "Geldiğimiz günden beri bu konunun çok tartışma içerisine girmesini istemiyoruz. Çünkü dünyada artık birçok ülkede dedikodu, konuşma azalmış durumda.

Biz de aynısının olması için insan etkisinin en aza indirilmesi için çaba gösteriyoruz. Onun için hakem atamalarını algoritma ile yapmaya başladık. Önümüzdeki günlerde de kulüp başkanlarımızı çağırıp onların gözü önünde hakem ataması yaptıracağız.

En azından kendi gözleriyle görsünler. Nasıl yapıldığını, kriterlerin ne olduğunu görsünler. Daha sonra da bir tane basın önünde yapmayı planlıyoruz. Böylelikle insanların bu işin herhangi bir insan etkisi olmadan en doğru kriterleri belirleyerek yapıldığına ikna olması lazım" dedi.





"Dijitalleşme konusunda önemli adımlar atıyoruz"

"Yüzde yüz memnuniyet getirecek mi? Hiçbir şey yüzde 100 olamaz" diyen Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü neticede yönetimi yapan bir insan.

Mutlaka küçük de olsa bir takım hatalar olabilir. Atladığı, gözden kaçan şeyler olabilir. Onları da zaman içinde eğitimle daha mükemmel hala getirmeye çalışacağız. Çünkü Türkiye'de de dünyada da her kesimden bu işi iyi yapmak için çalışmalar yapılıyor. VAR, böyle geldi zaten. Dünya kupasında VAR'da yarı otomatik sistem devreye girecek.

Ofsayt çizgisi falan çekilmeyecek. Otomatik olacak. Bunun gibi şeyler de zaman içerisinde mutlaka Türkiye'de de bu yönde çalışmalar olacak. Biz de bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Futbolda özellikle teknoloji kullanımı ve dijitalleşme konusunda önemli adımlar atıyoruz. Kurumların birçok alacağı kararlar, yapacağı işleri dijital hale getirmeye çalışıyoruz.

Teknoloji kullanmak istiyoruz. İnşallah burada aynı şekilde kararlılıkla devam edeceğiz."

"Takımlarımızın Avrupa'da devam etmesi, çok büyük bir kazanç"

Büyükekşi, 4 Türk takımının Avrupa kupalarında yoluna devam ederek Türk futboluna katkı sağladığını belirterek, "20. sıradaydık, 12. sıraya geldik. 4 takımımız da yoluna devam ediyor.

Bu Türk futbolu adına çok büyük bir kazanç. Biz de bundan çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gerek milli takımımızın gerekse kulüplerimizin Avrupa'da alacağı başarılar, ülkemiz adına önemli bir kazanç. Şampiyonlar Ligi'nde bu sene ilk kez takımımız yok ama her şeyde bir hayır var, bundan da bir ders çıkartmamız lazım.

Önümüzdeki yıllarda alacağımız bu puanlar bir başka yıl için fayda sağlayacak. Türk futbolunda tabii ki başarı son derece önemli çünkü 2000 yılında UEFA ve Süper Kupa dışında uluslararası alanda kulüpler bazında önemli bir başarımız yok.

Tekrar hedefi daha yukarılara koymak için 22 yıl geçti. İnşallah burada da alınacak adımlar son derece önemli. Biz de her türlü desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Derbinin gollü olması sevindirdi"

Dün akşam oynanan Galatasaray - Beşiktaş maçıyla ilgili görüşlerini de aktaran Büyükekşi, "Bu derbinin gollü olması en azından bizi sevindirdi. Futbol adına gerçekten heyecanlı gollü bir maçtı. Mücadele gücü yüksek ve zaman zaman futbol adına güzel örneklerin sergilendiği oyun oldu.

Bu sene çok takımımız yarıştan kopmadı. 7-8 takımız ilk sıralarda olmak için mücadele ediyor. Bu da ligimiz adına son derece sevindirici. Çünkü heyecanın yüksek olması, takımların birbirinden kopmaması, ligimizin takip edilmesi, seyirci, televizyonda izleyenler motivasyonun yüksek olması açısından son derece güzel. İnşallah son haftalara kadar böyle devam eder, kazanan takımı da biz tebrik ederiz" dedi.

Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret ettikten sonra TFF 2. Lig ve 3. Lig kulüpleriyle de bir araya gelecek Büyükekşi'nin daha sonra Trabzonspor - Konyaspor karşılaşmasını izleyeceği öğrenildi.