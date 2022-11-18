A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynayacağı özel maç için Gaziantep'te bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Gaziantep Valiliği'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF Başkan Vekilleri İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu üyeleri Müslüm Özmen, İdil Demirlidağ Suher, Talat Papatya, Volkan Can, Murat Şahin, Cengiz Erdem ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Görüşmede Vali Davut Gül, A Milli Takımı Gaziantep'te ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti belirtti. Başkan Mehmet Büyükekşi de destekleri için Vali Gül'e teşekkür etti.

Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından Gaziantep Valisi Davut Gül'e A Milli Takım forması takdim edildi.