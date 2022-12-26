Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Riva'da düzenlenen ekim ayı TFF Fair Play / Adil Oyun Ödül Töreni'nde, başkan Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Futbolun birleştirici gücünden bahseden Büyükekşi, Galatasaray ile Fenerbahçe 1969 yılında oynanan derbiyi örnek gösterdi.

İşte Büyükekşi'nin açıklamaları:

Futbol, toplumda insanları bir arada tutan en büyük güçlerden biridir. İyi bir liderin sadece komutlar veren bir lider olamayacağını hepimiz biliyoruz. Davranışlarıyla örnek olması ve iyi şeyler için diğerlerini cezbedebilmesi gerekir. Toplumdaki tüm bireylerin bu cazibe ile ikna edilmesi gerekir. İkna etmek bir yetenek değildir. Öğrenilebilen, geliştirilebilen yöntemler bütünüdür. Herkes ikna edici olabilir. Futbolcular, taraftarlar, teknik insanlar, kulüp başkanları, yöneticiler. İkna edici iletişim; var olan tutumun şiddetini artırır.

İşte biz de tam bu sebeple, fair play komitemizi kurarak ödüller vermeye başladık. Bizim insanımız, hoşgörülüdür. Misafirperverdir, saygılıdır, düşene yardım eli uzatandır. Biz tüm bu güzel duyguların şiddetini artırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

Küfürlerin, hakaretlerin değil fair play ruhunun bulaşarak yayılmasını istiyoruz. Bizim köklü futbol tarihimizde birçok güzel örnek zaten var. 1969 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşananları unutmamız mümkün mü? 10 dakika boyunca Metin Oktay Fenerbahçe, Can Bartu da Galatasaray formalarını giyerek mücadele etmişlerdi.

Ezeli rakiplerinin formalarını giymelerini de “şeref duyduk” diyerek ifade etmişlerdi. Asıl biz rahmetli oyuncularımızla şeref duyuyoruz. Ruhları şad olsun...

Bu örnek hareketlerin artarak çoğalması en büyük dileğimiz. Ancak bu şekilde futbolumuzun marka değerini, itibarını artırabiliriz.

Bu anlamda, fair play ruhunun herkese sirayet etmesi için en büyük desteği de medyadan bekliyoruz. Bize bu anlamda her zaman destek oldunuz ama daha da fazlasını istiyoruz.

Ödüle layık görülen futbolumuzun kıymetli isimlerini ve takımlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki günlerde büyük umutlarla ve dileklerle yeni bir yıla giriyoruz.

2023’ün fair play ruhunun her şeyden üstün tutulduğu, rakibe saygıdan taviz verilmediği, coşkunun, tutkunun en üst seviyede yaşandığı bir yıl olması en büyük dileğimiz.

Yeşil sahalardaki kardeşlik ortamının Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır biçimde herkese örnek olmasını istiyoruz. Tüm dünyada barışın hakim olduğu, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.