Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'den önemli açıklamalar... Büyükekşi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı, hakem sorunundan, ülke futbolundaki son duruma kadar birçok konuda bilgi bilgi verdi. Türk futbolunun patronu yeni teknolojiler hakkında da yeşil ışık yaktı. Şimdi söz Mehmet Büyükekşi'de...

'Hakem hakkında konuşana ceza!'

" Süper Lig kulüplerimizle konuştuk. Ayın 21'inde gelecekler, MHK gözleri önünde hakem atamaları yapacak. Hakemler konusunda maçtan önce sonra olumlu veya olumsuz konuşan başkan, futbolcu, teknik direktör olursa onlara ceza uygulaması getiriyoruz. Hangi lig olursa olsun. Burada örneğimiz İngiltere Premier Lig."





'Hakemlere farklı talimat'

"Bir hakeme bir maç verildi. Nasıl bir takım, rakibinin analizini yapıyorsa biz de hakemlerde yapacağız. Maçta oynayacak oyuncuları, taktikleri, hangi oyuncu ne hızda, faullerde neler yapılması lazım, bu oyuncu hakemi aldatmaya çalışır taktikleri vereceğiz. Hugh Dallas, eğitimlerde hakemlerimize 'Maçları gözünüzle yönetin, kulağınızla değil' diyor. Anladığımız kadarıyla önceden bir takım farklı talimatlar verilmiş. Korner, faul, sarı kart için VAR hakemi uyarmış. Bunlar VAR hakeminin görevi değil. Dünya Kupası'nda bizden hakem olmamasının sebebini tahmin edebiliyorsunuz. 8 Mart'ta hakemler konusunda deprem yaşandı. Yaralarını sarmaya çalışıyoruz."

'Strateji çalışması yapmayan 3 ülkeden biri Türkiye!'

"UEFA'ya bağlı 55 ülke, 3 tanesi hariç strateji çalışması yapmış; 5 yıllık, 10 yıllık. Yapmayan 3 ülkeden biri Türkiye. Futbolun tüm paydaşlarıyla beraber strateji planı yapıyoruz. Statik olmayan, dinamik olan bir strateji belgesi hazırlayacağız."

'Yeni teknolojileri araştırıyoruz'

"Çipli top ve yarı otomatik ofsayt sistemi için kulüplerle mutabık kalırsak, bir sonraki yıl uygulamaya sokulabilir. Birçok ülke adım atarsa, bu teknolojinin maliyeti de düşecektir. Hem çipli top, hem yarı otomatik ofsayt sistemi için araştırmaları sürdüreceğiz."





'Uzatmayı Dünya Kupası'nda olduğu gibi yapacağız'

"Vakit geçirmek için futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor. Ne kadar zaman duruyorsa, o kadar uzayacak. Dünya Kupası'ndaki gibi 15 dakikaysa 15 dakika. Bunu ikinci devre uygulamaya başlıyoruz."

'İtfaiye ve cankurtaran araçları da aranacak!'

"İzmir'deki Göztepe -Altay maçında yaşanan talihsiz olayda işaret fişekleri, cankurtaranlar tarafından stadyuma sokulmuş. Bundan sonra itfaiye ve cankurtaran araçları da aranacak. Bu durum inşallah diğer kulüplere de ders olur."



