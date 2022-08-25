Etkinlikler öncesinde gerçekleşen buluşmada, TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci, Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Dünyanın en güzel şehri, Avrupa'nın en büyük futbol finali için hazır. Tüm futbolseverlere sesleniyorum, 10 Haziran 2023 için yerinizi şimdiden ayırtın. Avrupa futbolunun yeni sezonunun açılışını ve 2023 yılındaki kapanışını futbol kentimiz İstanbul'da yapmak, bunun da hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılına denk gelmesi bizi son derece memnun etti." şeklinde konuştu.

Mehmet Büyükekşi, medya mensuplarına yönelik konuşmasında ayrıca şu mesajları verdi:

- "Geçmiş yıllardan gelen tecrübemizle ve daha önceki 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 UEFA Kupası Finali ve 2019 UEFA Süper Kupa maçına başarıyla ev sahipliği yapmış olmamız gerçeğinden hareketle, gelecek yılki final için daha şimdiden hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda UEFA standartları doğrultusunda kapsamlı yenileme çalışmaları yaptık. Maalesef COVID-19 pandemisi nedeniyle, iki defa final maçı başka ülkelere alındı. Ancak ümit ediyoruz ki büyük bir heyecanla beklenen finali bu yıl İstanbul'da gerçekleştireceğiz. TFF, bu etkinliğe ev sahipliği yapabilmek için 3 yıldan beri UEFA ile müthiş bir iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Avrupa futbolunun patronu olan UEFA'ya, Federasyonumuza olan güveni nedeniyle teşekkür etmek isterim.

- Kadın futboluna da çok önem veriyoruz. Kadın futbolunun, Türkiye'nin çok izlenen spor branşlarından birisi olması için hazırlıklarımızı yapıyoruz.

- Kadınların, çocukların, gençlerin, anne ve babaların tribünlerde yer almasını istiyorum. Kadının olduğu her yerde dostluk, sevgi, barış olur. 100 yıllık tarihinde TFF'de hiç kadın Yönetim Kurulu Üyesi olmamış. İlk kez biz iki kadın üyemize görev verdik. Tüm kurullarımıza da kadın üyelerimizi dahil ettik.

- Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan kongrede Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olarak seçildim ve bugün itibarıyla görevdeki 70. günüm. Ben ve TFF Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarım, zorunlu olarak öncelikle acil çözüm bekleyen ulusal meseleler üzerine yoğunlaştık.

- Diğer yandan, bu tür toplantıların, uluslararası düzeyde vizyonumuzu ve hedeflerimizi ortaya koymak, mesajımızı ülke dışına da ulaştırmak açısından son derece faydalı buluyoruz.

- Seçildiğimiz ilk günden itibaren, yönetimde şeffaflığın, attığımız her adımda bir numaralı ilkemiz olacağını söylemiştik. Bu nedenle sorularınıza içtenlikle yanıt vermeye çalışacağım."

TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ise, "Türkiye'de kadın futbolu, amatör futbol olarak nitelendiriliyor. İlk hedefimiz Kadın Futbol Süper Ligi'ni profesyonel statüye kavuşturmak. Türkiye'de kadın futbolcularımız bunu hak ediyor." dedi.

TFF Başkan Vekili, FIFA, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Kadın Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Küçükel Ezberci de, "Ölçebildiğimiz oranda geliştirebiliriz. Kız çocuklarımızın futbol ile gelişimini önemsiyoruz." açıklamasında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, görüşmenin sonunda misafirlerine A Milli Takım forması takdim etti.