VAR Sistemi Kamuoyu Bilgilendirme Toplantısı, “Minimum Müdahale Maksimum Yarar” sloganıyla Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Büyükekşi, sunum öncesi yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri Türk futbolunun öncelikle sorunlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada gündemi en çok meşgul eden konu hakem performansları. Bizler futbolun güzelliklerini, bir araya getiren heyecanını, eğlencesini istiyoruz. Amacımız, birçok kişinin halen bilmediği VAR protokolünü tekrardan hatırlatmak. Önümüzdeki haftadan itibaren VAR merkezimiz maç oynanmadığı günlerde, önceden randevu alarak basın mensupları ve kulüp başkanlarımız ile teknik direktörlerimiz tarafından ziyaret edilebilecek. Salı günü Süper Lig ve 1. Lig başkanları ile takım kaptanlarıyla başlıyoruz” dedi ve ekledi:

‘Şeffaf seviyeye geldi’

“Sistem, her hafta sadece puan kaybına uğrayan takımlar tarafından eleştirilse de ‘minimum müdahale maksimum yarar´ için çalışıyoruz. Ülkemizde futbol VAR sayesinde şeffaf bir seviyeye geldi. VAR’ın 2022-23 sezonundan itibaren en iyi uygulandığı ligler arasındayız. Sistemi iyileştirmek konusundan hiç durmadan çalışıyoruz. VAR hakemlerimizin eğitimlerine de büyük önem veriyoruz. VAR sistemini en iyi uygulayan ülke olma hedefimiz var

Medya mensupları VAR'ı denedi

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanvekili Murat Ilgaz, “Minimum Müdahale Maksimum Yarar” sloganıyla gerçekleştirdiği sunumla VAR sisteminde kullanılan teknolojiden, kararların nasıl verildiğine dair birçok konuda katılımcılara bilgiler verdi.Sunum sonrası katılımcılar, TFF VAR Merkezi’ne girerek, sistemi deneyimledi.