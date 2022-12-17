Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2022 Dünya Kupası'nı takip etmek için Katar'da bulunuyor. Türk futbolu için çalışmalar yaptıklarını her fırsatta dile getiren Büyükekşi, Katar'da yayıncı kuruluşa röportaj verdi.





'Hakemle oyun okunmasın'

Hedeflerini açıklayan Türk futbolunun patronu, "Oyunun, taktiklerle, oyuncu performanslarıyla okunmasını istiyoruz. Bu da bir kalite getirir diye ümit ediyoruz. Hakemlerle ilgili konuşmaya yasak, konuşana ceza getiriyoruz. Başkan, teknik direktör, futbolcu, hakemle ilgili oyunun okunmasını istemiyoruz. Hakemlerle ilgili birçok değişikliğe gitmiştik. İkinci devrede aynı şekilde devam ediyoruz. Çarşamba günü Süper Lig kulüp başkanlarıyla, algoritmayla hakem atamalarını birlikte yapacağız, onların gözü önünde" dedi.

'Güzel bir Dünya Kupası organizasyonu'

Yarın akşam oynanacak Arjantin-Fransa Dünya Kupası finalini de yorumlayan Mehmet Büyükekşi, "Favorim Arjantin demiştim. Olmazsa, Brezilya ve Fransa demiştim. Arjantin finalde, ne olacak yarın göreceğiz. Güzel bir Dünya Kupası organizasyonu olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.



