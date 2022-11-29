TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Türk futbolu için kara leke

Türk futbolunun kara günü olarak görebiliriz Göztepe - Altay karşılaşmasının olduğu günü. Spor Toto 1. Lig'de oynanan İzmir derbisinde yaşanan olaylar sadece Türk basınında değil dünya basınında geniş yer buldu.

Altaylı bir holiganın Göztepe tribünlerine havai fişek göndermesi sonrasında bir taraftar yaralanmıştı. Daha sonra ambulansın sahaya girdiği sırada bir Göztepeli holiganın sahaya girerek Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına korner direğiyle vurup yaralaması büyük bir kaosu meydana getirmişti. Altay kalecisini yaralayan Göztepeli holigan tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

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"KARARLAR ALINACAK"

Yaşanan olaylar sonrasında Göztepeli taraftar ve Altay kalecisi hastaneye kaldırılmış, Ozan Evrim Özenç geçtiğimiz günlerde taburcu olmuştu. Göztepeli taraftarın durumunun iyi olduğu ve halen hastanede olduğu ifade edildi.

Yaşanan bu vahim olayla ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kulüp başkanları biraraya gelerek bir durum değerlendirmesi yaptılar. Toplantı sonrasında ise basın açıklamasında bulundular.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olayla ilgili tüm ayrıntılara ulaşarak detaylı bir inceleme yapıldıktan sonra konuyla ilgili kararların alınacağını ifade etti.

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Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde:

Önce sabah Mehmet Çakır'ı ziyaret ettik. Daha sonra buraya geldik. Her zaman hatırlattığımız gibi futbol kardeşliktir ve insanları biraraya getiren bir spor dalıdır.

Önemli olan futbolcuların, yönetimlerin, teknik direktörlerin ortaya koyduğu dostluktur. Geriye dönüp baktıklarımızda hafızalarımıza kazınan isimler yeteneklerinin yanında centilmenlikleriyle de karşımıza çıkıyor.

"TÜRK FUTBOLU ADINA KARA LEKE BIRAKIYOR"

Bu tür olaylar futbol tarihimize kara bir leke bırakıyor. Bu tip olayların olmamasını umuyoruz. Bu olaylara artık bir dur dememiz gerekiyor. Altay kalecisinin sağlığına kavuşup taburcu olması en büyük tesellimiz.

Maalesef diğer yaralımız Mehmet Çakır halen hastanede. Ben kendisini çok çok iyi buldum. Hatta biraz şakalaştık. Yönetim kurulumuz Haziran ayında Mehmet Çakır'ı İstanbul'a getirerek Şampiyonlar Ligi finalinde olmasını sağlayacak.





Amacımız iki kulüp camiasının taraftarlarını sakinleştirmek. Ben iki kulüp başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Attıkları adımlar çok önemli.

Bizim ana hedeflerimizden birisi futbolda fair-play anlayışı geliştirmek. Dostluk ve beraberliğin olduğu bir futbol anlayışı geliştirmek. Bu yüzden fair-play kurulu kurduk. Burada hem futbolcu, hem teknik direktör hem de taraftarları ödüllendiriyoruz.

Bu saldırıda parmağı olanlara futbolumuzun düzenini bozmasına izin vermeyeceğiz. Amacımız Türk futbolunun marka değerini yükseltmek. Bu sebeple hepimizin taşın altına elimizi değil gövdemizi koymamız gerekiyor.

"HER AYRINTIYA BAKACAĞIZ"

Bunları engellemek için nasıl kararlar mı alacağız. Bu yüzden buradayız. Ortaya çıkan olayı en ince ayrıntısına kadar incelemek için buradayız. Her iki kulüpten bilgiler aldık. Tüm ayrıntıları öğrendikten sonra kurullarımızla bir karar alacağız.

Özellikle Süper Lig , 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig için bu kararları şamil haline getireceğiz.





"FUTBOL MAÇI SAVAŞ DEĞİLDİR"

Tüm yetkilileri bu konuda göreve davet ediyorum. Herkesi fair-play içerisine davet ediyorum. Bir futbol maçı savaş değildir, bir spordur. Maç bitince nasıl futbolcularımız, başkanlarımız sarılıp öpüşüyorsa, taraftarlarımızın da aynı şekilde hareket etmesi lazım. İnşallah bu son olur ve bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız.

Öncelikle olayın iç yüzünü araştırmamız gerekiyor. Saha içi ve saha dışındaki olaylar farklı. Özellikle maçın yarıda kalması TFF için ama diğer saha olayları için PFDK karar verecek. Bizim karar vereceğimiz yarıda kalan maçın ne olacağıyla ilgili. Onu da burada çıkan raporlarla ne olacağıyla ilgili en adaletli ne ise en büyük çabayı göstereceğiz.