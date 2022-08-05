TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Marka değerimizi artırabiliriz

Nihat Özdemir'in istifası sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olan Mehmet Büyükekşi yeni sezon heyecanını yaşıyor. İstanbulspor- Trabzonspor maçıyla başlayan 2022-2023 sezonu öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Büyükekşi önemli mesajlar verdi.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarından satır başları:

"Heyecanla beklediğimiz 2022-23 sezonu bugün başlıyor. Her sezon umut barındırır. Herkes şampiyon olmak istiyor. Coşku, birlik, beraberlik ve kardeşliğin konuşulduğu sezon olsun. Heyecan ve rekabet yüksek olacak. Futbolcu ve hakemlerin hak ettiği yerlere gelmesi için fair play çok önemli. Böylece marka değerimizi artırabiliriz. Hatalar her zaman olur. Önemli olan kasıtlı olmasın. Biz adil, dürüst, şeffaf olmalıyız. Bunun için çalışıyoruz."

'Maddi ödüller vereceğiz'

"Fair Play kurulunu kuruyoruz. Futbolun tüm paydaşlarına taraftar da dahil sadece manevi değil, maddi de bir ödül vermek istiyoruz. Cumhuriyetimizin ve TFF'nin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir lig ve sezon olsun. Tribünlerde daha fazla kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı ve gençlerimizi görmek istiyoruz. İlk konserimizi verdik. Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. Çok güzel, büyük kapasiteli statlarımız var. Taraftarlarımızı bu statlara doldurmaya davet ediyorum."