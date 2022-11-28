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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi İzmir’e gidiyor

Göztepe – Altay maçında yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi incelemelerde bulunmak için İzmir'e gidecek.

28 Kasım 2022, Pazartesi 17:40 Son Güncelleme:
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi İzmir’e gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe Altay maçında yaşanan olayların ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, iki kulübün başkanları, takım kaptanları, yaralanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç ve yetkililerle bizzat yüz yüze görüşerek olayı tüm ayrıntılarıyla incelemek için İzmir’e gidecek. Ayrıca, hastanede tedavisi devam eden Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı ziyaret edecek. 

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Mehmet Büyükekşi, programı dahilinde İzmir’deki tüm spor kulübü başkanları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek ve ardından İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nı da ziyaret edecek.

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