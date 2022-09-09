Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile FIFA'nın Paris ofisinde bir araya geldi. Görüşmeye TFF Başkan Vekili ve FIFA, UEFA İlişkileri, Dış İlişkiler ve Kadın Futbolu Sorumlusu Nüket Küçükel Ezberci ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da katıldı.

Infantino, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi yeni görevinden dolayı tebrik etti ve başarı diledi. FIFA Başkanı, TFF'ye yapılan saldırı nedeniyle, Mehmet Büyükekşi'ye geçmiş olsun dileklerini iletirken, Mehmet Büyükekşi de Gianni Infantino'ya yayınladıkları kınama mesajı nedeniyle teşekkür etti.

Görüşmede geleceğe dair TFF ile FIFA arasındaki iş birlikleri konuşuldu. FIFA organizasyonlarının Türkiye'de yapılması, kadın futboluyla ilgili iş birliği, özellikle futbolun okullarda yaygınlaşmasını amaçlayan FIFA Okul (FIFA School) projesinin Türkiye'de uygulanması ve yapılabilecek ortak projeler konuşuldu. FIFA Okul projesini taraflar önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek hayata geçirecekler.

Ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Infantino'ya üzerinde ismi yazılı Milli Takım forması ile Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye-Litvanya maçında giydiği ve A Milli Takım futbolcularının imzaladığı formayı hediye etti.