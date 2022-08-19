Süper Lig 'in 2. haftasında Beşiktaş , deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maç sonrasında siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi açıklama yaparak hakem Yasin Kol'un yönetiminden memnun olmadıklarını ve bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemediklerini söylemişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Ahmet Nur Çebi, TFF Binası'na giderek başkan Mehmet Büyükekşi ile görüşmüş ve tepkilerini dile getirmişti.

Bugün, TFF'den bu konuya dair bir açıklama yapılmış ve Beşiktaş'ın gerçekle ilgili olmayan bir algı yaratmaya çalıştığı ifade edildi.

Yaşanan bu gelişmelerin sonrasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TRT Spor'a telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

İşte Mehmet Büyükekşi'nin o açıklamaları:

Ligin ilk haftasından bu yana sayısal gözlemci raporları sisteme giriliyor, kişisel müdahalelerden arındırılmış oluyor. Böylece son derece şeffaf bir şekilde bu durum hallediliyor. Hakem atamaları, TFF'de bulunanların inisiyatifiyle gerçekleşmiyor. Sözlerimin kesinlikle Ahmet Nur Çebi ile alakalı olmadığını belirtmiştim. Bir kez daha belirtmek istiyorum, biz hakem atamalarını birilerinin isteğiyle yapamayız.

Ahmet Nur Çebi ile dün gece telefonda görüştük. Kendisinden, açıklamaların kendisiyle alakalı olduğuna dair yaratılan algıyla alakalı özür diledim. Bizim için futbolcularımız ne kadar önemliyse, yöneticiler de o kadar önemli.

Hakem kararları yıllardan beri tartışılıyor. Haftanın maçları bittikten sonra salı günü yayıncı kuruluşta, MHK başkan yardımcısı Murat Ilgaz ile TFF eğitimcisi ve danışmanı Hugh Dallas, haftanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirecek. Hakem performansı değerlendirmesi, birçok kanalda inceleniyor, yorumlar yapılıyor. Biz de bunun hakkaniyetli yapılması, gerçeği tam olarak yansıtması tam olarak mümkün mü, bunları düşündük.

Madem ki kararların irdelenmesi gerekiyor, o halde bunu görevde olan kişiler yapsın. Bu program sayesinde Türk futbolunu kaosa sürükleyen ve sürekli polemik olan sorunu çözmek istiyoruz. Birçok tartışmayı bitirir diye düşünüyoruz.

Yıllardan beri, Türk futbolunda "şu hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum, bazı hakemlere düdük astırırım gibi" eski alışkanlıklar var. Neden eski diyorum? Geliştirdiğimiz sistemle hakem atamalarında kişi iradesini dışarıda bıraktık.