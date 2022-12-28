Konak Belediyesi Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde düzenlenen geleneksel ödül törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Türkiye Futbol Adamları Derneği Genel Başkanı Levent Erdoğan, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala ve eski FIFA Hakemi Cüneyt Çakır katıldı.

VALİ KÖŞGER OLAYLI DERBİYİ KINADI

Ödül töreninde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Spor Toto 1'inci Lig'de 27 Kasım Pazar günü tribün terörü yüzünden yarıda kalan Göztepe -Altay derbisinde yaşananları kınadı. Köşger, insanların yaşarken anılmasının önemli olduğunu söyleyerek, "Spor aslında vefa, kardeşlik, dostluk, birlik ve beraberliktir. Maalesef birkaç hafta önce İzmir’de bizi soğuk soğuk terleten bir hadise yaşadık. İzmir’in yüzü o değil, İzmir’in yüzü bu. İzmir’in yüzü vefakarlık, kardeşlik, birliktelik. Bu sportmenlik ve centilmenlik. Onu yapanları kınıyorum. Bunu yapanları da takdir ediyorum, alkışlıyorum" dedi.

SOYER: "YEŞİL SAHALARDA CENTİLMENLİK DEVAM EDECEK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sporda centilmenliğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Centilmenlik meselesi futbolun en temel dayanaklarından biri. Diliyorum ki futbolda centilmenliğin pekişmesi için kadınların eli futbola daha çok değecek ve centilmenlik hiç sarsılmadan yeşil sahalarda devam edecek. Yerel yönetimler olarak spora destek olmaya devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki spor en kucaklayıcı, aradaki farklılıkları giderip herkesi kucaklayan çok kuvvetli bir tutkal. Futbol o nedenle hepimizin geleceği için çok daha değerli bir yer taşımaya devam edecek" diye konuştu.

BÜYÜKEKŞİ: "ÜZERİNE BASA BASA FAIR-PLAY DİYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, törende TFF olarak Fair-Play ruhunu geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. Büyükekşi, "TFF olarak ana amacımız Fair-Play ruhu ile futbolu geliştirmek, daha büyük kitlelere ulaştırmak, marka değerini ve itibarını arttırmak, ülkemizi bu alanda daha yukarı taşımak. Üzerine basa basa Fair-Play diyoruz çünkü adını tarihe yazdıran insanlara baktığımızda hepsi aynı zamanda centilmenlik ruhuna sahip insanlar. Bu insanlar dünyayı daha güzel bir yer yapmaya kendi adamış insanlar. Tüm başarılar değerli olduğunda saygıyla hatırlanır. Futbol tarihinde de bu böyledir. Futbolun ilk kez oynandığı şehir olan İzmir’in yetiştirdiği Metin Oktay ve Mustafa Denizli gibi nice değerler tarih boyunca saygı ve sevgiyle hatırlanacak" şeklinde konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından ödüller sahiplerini buldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ödülünü verdi. Başkan Soyer de TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye onur ödülü verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk de onur ödülünü Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’dan aldı. Gecede eski FIFA Hakemi Cüneyt Çakır da özel ödül alırken, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı lider bitirden Bucaspor 1928'i çalıştıran Cüneyt Dumlupınar, yılın teknik direktörü ödülünü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı.(DHA)