Türkiye'den 2 yeni isim FIFA hakemleri listesine girdi! Büyükekşi açıkladı
2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. TFF Başkanı Büyükekşi yaptığı açıklamada, '10 hakemimiz bu kategorilerde ilk defa yer alıyor. Hakemlerimizin dünya futbol arenasında daha da artan sayılarla yer alması bizleri mutlu ediyor' ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listede, FIFA hakemi olarak Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar; FIFA Yardımcı Hakemi olarak Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Arzu Görgün; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Alper Ulusoy, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin; FIFA Futsal Hakemi olarak Hakan Tezcan ilk defa yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Toplam 39 hakemimiz 2023 FIFA hakemleri listesine girdi. 10 hakemimiz ise bu kategorilerde ilk defa yer alıyor. Hakemlerimizin dünya futbol arenasında daha da artan sayılarla yer alması bizleri mutlu ediyor. Hakemlerimizin uluslararası arenada 100. yılımıza yaraşır bir şekilde ülkemizi temsil ederek başarılarıyla bizleri gururlandıracaklarına canı gönülden inanıyoruz. Tüm hakemlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1606288255393079304
Liste şu şekilde:
FIFA HAKEMİ
Halil Umut Meler, Ali Palabıyık, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu, Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar, Melis Özçiğdem, Gamze Durmuş Pakkan, Cansu Tiryaki, Neslihan Muratdağı
FIFA YARDIMCI HAKEMİ
Mustafa Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara, Ali Saygın Ögel, Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Arzu Görgün
FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEM
Alper Ulusoy, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin
FIFA FUTSAL HAKEMİ
Kamil Çetin, Fatma Özlem Tursun, Ozan Soykan, Uğur Çakmak, Hakan Tezcan
FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ
Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Teker
UEFA HAKEM KATEGORİLERİ
FIFA HAKEMİ
Halil Umut Meler - Elit Kategori (Erkek)
Ali Palabıyık - Birinci Kategori (Erkek)
Arda Kardeşler - İkinci Kategori (Erkek)
Abdulkadir Bitigen - İkinci Kategori (Erkek)
Yaşar Kemal Uğurlu - İkinci Kategori (Erkek)
Atilla Karaoğlan - İkinci Kategori (Erkek)
Erkan Özdamar - İkinci Kategori (Erkek)
Melis Özçiğdem - Birinci Kategori (Kadın)
Gamze Durmuş Pakkan - İkinci Kategori (Kadın)
Cansu Tiryaki - İkinci Kategori (Kadın)
Neslihan Muratdağı - İkinci Kategori (Kadın)
FIFA FUTSAL HAKEMİ
Kamil Çetin - Elit Kategori (Erkek)
Ozan Soykan - Birinci Kategori (Erkek)
Uğur Çakmak - Birinci Kategori (Erkek)
Fatma Özlem Tursun - İkinci Kategori (Kadın)
Hakan Tezcan - İkinci Kategori (Kadın)
(DHA)