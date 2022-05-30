TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi, seçim turlarına başladı

16 Haziran’da seçime gidecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'nda ilk resmi aday Mehmet Büyükekşi oldu. Süper Lig ekiplerinin başkanlarının önerisiyle gündeme gelen, daha önce Gaziantep FK'da başkanlık yapan Büyükekşi, seçim turlarına da başladı.

Tecrübeli futbol adamı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can'la görüşme kararı aldı. Büyükekşi, Can'la yapacağı görüşmede projelerini paylaşacak ve ikili görüş alışverişinde bulunacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, Büyükekşi'nin talebini 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği adına kabul ettiklerini, kısa sürede buluşmanın gerçekleşeceğini belirtti, şu ifadeleri kullandı:

'Aday olacak tüm isimlere eşit mesafedeyiz'

''Bizler kulüplerimizin temsilcisi olarak bu randevuyu kabul ettik. Başkan adayı olan eski Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunacağız. Bizler Kulüpler Birliği olarak bu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olacak tüm isimlere eşit mesafedeyiz. Bu süreçte aday olacak tüm başkan adaylarına Kulüpler birliği adına başarılar diliyoruz.''









Mehmet Büyükekşi'nin adaylıkla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulüplerimizin bir çoğuyla ve futbol ailesinin değerli paydaşlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu görüşmeler sonrasında kulüp başkanlarımızın da Türk futbolunun imaj kaybı başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için adaylığıma olumlu yaklaştığını gördüm. Bugün itibarıyla Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde başkan adayı olduğumu açıklıyorum"