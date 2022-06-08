Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, 16 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan TFF Olağanüstü Genel Kurul öncesi, TFF 2’nci ve 3’üncü Lig Kulüpleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri ile bir araya geldi. Bu liglerde yer alan kulüplerin ve futbolcuların sorunlarını dinleyen Büyükekşi, çözüm önerileri hakkında bilgiler verdi.

TFF 2’nci ve 3’üncü Lig Kulüpleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun 10 kişi ile tam katılım sağladığı toplantı sonrası Büyükekşi, "2’nci ve 3’üncü liglerde bugünün şartlarına uygun mali kriterlerin belirlenmesi, paydaşlar tarafından istişare edilmesi ve yeni sezon başlamadan mutabakata kavuşturulması fevkalade önemli bir konu. Tabi ki bunu yapmanın yolu tam mutabakat halinde sorunları doğru teşhis etmek, mali kaynak bulmak, mevcut kaynakları iyileştirmekten geçiyor. Yaptığımız toplantı zaten belirlemiş olduğumuz yol haritasının önemini pekiştirdi ve deplasman maliyetleri, enflasyonun çok gerisinde kalan uzun süreli sponsorluklar gibi bazı özel koşulları daha iyi anlamamızı sağladı. Eksiksiz katılım ve tam destekleri için 2’nci ve 3’üncü Lig Kulüpleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her birine tek tek teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA