TFF açıkladı! Bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir Süper Lig Yardımcı Hakeminin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada hakemin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bir Süper Lig Yardımcı Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.







