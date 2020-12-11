TFF açıkladı! 3 hakemde koronavirüs çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 üst klasman hakemin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimizin 09.12.2020 Çarşamba ve iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 10.12.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir" ifadeleri kullanıldı.



