TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 1 - Çatalcaspor: 3

Stat: 19 Eylül
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xxx, Hüseyin Otyakmaz xx, Muhammet Oğuzhan Öztaş xx, Bekir Doğan xx
Yeni Orduspor: Cantuğ xx, Emre xx, Gökhan xx, Kemal xx (Ahmet dk. 55 xx), Ömer xx, Mert Efe xx (Burak dk. 61 xx), Göksu xx, Yasin xx, Cevatcan xx, Tevfik Doğukan xx (Erce dk. 81 xx), Altan xx
Çatalcapsor: Kadir xx, Bora x, İsmail xx, Önder x, Ufuk x, Burhanettin xx, Ömer Faruk xx (Ömer Faruk Acı dk. 70 x), Uğur x (Ahmet Batuhan dk. 91 x), Fırat x (Hakan dk. 46 xx), Temel x, Gökhan x
Goller: Tevfik Doğukan Pala (dk. 76) (Yeni Orduspor), Ömer Faruk (dk. 80), Ömer Faruk (dk. 90+5), Ömer (dk. 47) (Çatalcaspor)
Sarı Kartlar: Tevfik, Göksu, Altan (Yeni Orduspor), Kadir, Gökhan (Çatalcaspor)