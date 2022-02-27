TFF 3. Lig | Karşıyaka - Gümüşhanespor maç sonucu: 1-1

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan maçta konuk ekibin 76’ncı dakikada Berkant’la bulduğu gole Kaf-Kaf, 87’nci dakikada İhsan Furkan’la yanıt verdi. Ligde son 10 maçta yalnız son sıradaki Karabükspor’u mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip bu skorla 27 puanla düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerinde kaldı.

Karşıyaka maçta sahaya Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatına tepki göstermek için Atatürk’ün, “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözlerinin yazılı olduğu pankartla çıktı.

Karşıyaka’da devre arasında transfer edilen santrforlardan Fatih Taşdelen, ilk kez 11’de forma giyerken Can Muhammet ise ilk kez yedek kulübesinde oturdu. Fatih, ikinci yarının başında yerini Can’a bıraktı. Yeşil-kırmızılılarda Teknik Direktör Erman Güraçar, ilk yarı sonunda hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

17’nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında İhsan Furkan’ın sağdan ortasına Namık Barış’ın kafa şutu kaleci Cengiz’de kaldı.

25’inci dakikada ev sahibinde Fatih Taşdelen ceza zahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Cengiz topu kontrol etti.

32’nci dakikada Namık Barış’ın soldan kullandığı kornerde ceza alanında yaşanan karambolde Özgür’ün kale önünde bomboş şutu auta çıktı.

45+1’inci dakikada İhsan Furkan’ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fatih Taşdelen’in şutu kaleye paralel arka direği sıyırıp auta gitti.

İlk yarı golsüz bitti.

76’ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Berkant, şık bir vuruşla kaleci Yusuf’u avladı: 0-1.

87’nci dakikada skor eşitlendi. Ceza alanında Can Muhammet’in indirdiği topu İhsan Furkan kale önünde defansın müdahalesine rağmen ağlarla buluşturdu: 1-1.

90+3’üncü dakikada Metin’in sağdan ortasına Can Muhammet’in kale önünde bomboş kafa şutu şandan auta çıktı.

Maç 1-1 sona erdi.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Sait Tuzcu (xx), Halil Altun (xx), Ömer Akman (xx)

KARŞIYAKA: Yusuf (x) - Ertuğrul (x), Cenk (xx), Metin (xx), Özgür (x), Mustafa Aşan (xx), Samican (x) (Dk. 78 Sefer xx), İhsan Furkan (xxx), Abdülkadir (x), Namık Barış (xx) (Dk. 89 Tuncay), Fatih Taşdelen (x) (Dk. 46 Can Muhammet xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz (xx) – Burak Koyuncu (x), Murat (xxx), Yusuf (xxx), Abdurrahman (xx), Mahmuthan Samet (x), Berkant (xxx) (Dk. 79 Batuhan x), Oktay (xx) (Dk. 79 Güray x), Sancar (xx), Raif (xx), Mustafa Aydoğdu (xx) (Dk. 90+7 Kaan)

GOLLER: Dk. 76 Berkant (Gümüşhanespor), Dk. 87 İhsan Furkan (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: İhban Furkan, Samican, Cenk, Can Muhammet (Karşıyaka), Mahmuthan Samet, Burak Koyuncu, Cengiz, Abdurrahman, Yusuf (Gümüşhanespor)

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)



