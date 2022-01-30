TFF 3. Lig 1. Grup 20. hafta maçında Karaman Belediyespor, sahasında Kahta 02 Spor'u konuk etti. Ev sahibi ekibin gollerini Arda Kürşat ve Hami atarken, konuk ekibin golleri Kerim ve Emre Okur'dan geldi.

Stat: Kemal Kaynaş

Hakemler: Erdem Demirtaş xx, Yasin Kılıç xx, Mehmet Kirişçioğlu xx

Karaman Belediyespor: Kemal Mert x, Arda Kürşat xx (Muhammed Ebrar dk. 42 x), Ömer Faruk xx, Ahmet xx, Emrullah xx, Selahattin x (Batuhan dk. 63 x), Abdullahi Ali Jama x (Mustafa dk. 87 ?), Bekir xx, Mehmet Emre xx (Süleyman dk. 87 ?), Hami xx, Yunus xx

Kahta 02 Spor: Onur xx, Muhammet Çoban x, Murat Şamil x (Ömer Faruk Canbirdi dk.46 x), Hakan x, Fatih x (İdris dk. 63 x), Muhammet Şiyar x (İsmail Palta dk. 75 x), Tunahan x (Furkan Karabatak dk.46 x), Oğulcan x, Emre Okur xx, Mehmet Berber x, Kerim xx

Goller: Arda Kürşat (dk. 28 pen.), Hami (dk. 39) (Karaman Belediyespor), Kerim (dk. 65), Emre Okur (dk. 85 pen.) (Kahta 02 Spor)

Sarı kartlar: Emrullah (Karaman Belediyespor), Fatih, Kerim (Kahta 02 Spor)

Mehmet Dağlı / KARAMAN (İHA)