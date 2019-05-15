TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Serik Belediyespor: 4

TFF 3. Lig 3. Grup Yarı Final rövanş maçında Karacabey Belediyespor, sahasında Serik Belediyespor’a 4-2 yenildi. İlk maçı da 1-0 kazanan konuk ekip, adını finale yazdırdı.

15 Mayıs 2019, Çarşamba 20:21
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TFF 3. Lig: Karacabey Belediyespor: 2 - Serik Belediyespor: 4

Stat: M. Fehmi Gerçeker 

Hakemler: Can Cengiz (x), Mücahit Değermenci (x), Samet Özkul (x) 

Karacabey Belediyespor: Muzaffer x, İsmail x, Hüseyin x (Emrah dk. 32 x), Gökhan x, İlker x, Muhammed x, İlyas x, Cemal x (Cenk dk. 46 x), Adem x (Berkin dk. 33 x), Batuhan x, Anıl x 

Serik Belediyespor: Orkun xx, Taner xx, Erdal xx (Arda dk. 74 x), Kaan xx, Sinan xx (Rauf dk. 89 x), Ahmet xx, Alican xx, Sertaç xx, Burçin xx, Erdi xx, Alican xx (Samet dk. 65 x) 

Goller: İlker (dk. 45+2), Batuhan (dk. 77) (Karacabey Belediyespor), Burçin (dk. 11), Erdi (dk. 42), Ahmet (dk. 45+3), Alican (dk. 52) (Serik Belediyespor) 

Kırmızı kart: İlker (dk. 46) (Karacabey Belediyespor) 

Sarı kartlar: Hüseyin (Karacabey Belediyespor) Atakan, Erdal (Serik Belediyespor) 

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