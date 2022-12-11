TFF 3.Lig 2. Grupta mücadele eden Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş. sahasında konuk ettiği Turgutluspor’u 3-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Metin Ateş xx, Şefik Öner xx, Harun Günaydın xx, Mülazım Argız xx

Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş: Mücahit Atalay xx, Mahmuthan Samet Acar xx (Emre Yıldırım Dk. 46 xx), Narullah Dedemen xx, İzlem Anıl Balakkız xx (Samet Erdem Olgaç Dk. 83 xx), Tayfun Tatlı xx (Furkan Temir Dk. 70 xx), Abdurrahman İlkyaz xx, Mikail Albayrak xx, Nebi Tiryakioğlu xx (Hakan Yakup Jacoues Horzum Dk. 70 xx), Kaan Öztürk xx (Osman Can Kömürcü Dk. 77 xx), Sefa Akın Başıbüyük xx, İbrahim Koca xx.

Yedekler: Gürkan Hervenik, Berat Kartal

Teknik Direktör: Murat Parlak

Turgutluspor: Mahmut Demirgan xx, Koray Tekin Bulman xx, Sertan Yiğenoğlu xx, Muhammet Ebrar Yıldırım xx (Zeki Sinanoğlu Dk. 87 xx), Serhat Kot xx (Tolga Cevher Dk. 66 xx), Burak Osman Gençal xx (Emirhan Gürler Dk. 76 xx), Mustafa Emirhan Özyaşar xx (Mustafa Köroğlu Dk. 66 xx), Tolga Çokkoşan xx, Berkay Sezer xx (Onur Kıntaş Dk. 76 xx), Okan Erdik xx, Noyan Öz xx.

Yedekler: Fatih Demirlek.

Teknik Direktör: Bahri Kurt

Sarı Kartlar: Mücahit Atalay, İbrahim Koca, Abdurrahman İlkyaz, Mikail Albayrak (Gümüşhanespor), Muhammed Ebrar Yıldırım, Mustafa Emirhan Özyaşar, Okan Erdik, Sertan Yiğenoğlu (Turgutluspor)

Goller: Tayfun Tatlı Dk. 44, İbrahim Koca Dk. 45+1, Dk. 81 (Gümüşhanespor)

İHA