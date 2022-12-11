TFF 3. Lig: Edirnespor: 2 - Ağrı 1970 Spor: 1

TFF 3. Lig’in 16. haftasında Edirnespor evinde konuk ettiği Ağrı 1970 Spor’u 2-1 mağlup etti.
Stat: 25 Kasım
Hakemler: Tolga Sancak xxx, Soner Akgün xx, Yiğit Çam xxx
Edirnespor: Kaan Dorak xx, Gencay Erten xx (Günay Gençel dk. 60 x) Sertaç Gökaltın xx, Gökay Keser x, Atakan Serin xx (İsmail Karakaş dk. 79 xxx), Gökay Eser xx, R. Evren Üstündağ xxx, Barış Diloğlu xxx (E. Berk Nebioğlu xxx), Semih Ceylan xxx, Erkan Şentürk xx (Çağlar Özel dk. 67 xx), Furkan Sakı, Önder Akdağ xx,
Ağrı 1970 Spor: Can Morgül xx, Önder Selimoğlu xx (Kaan Yılmaz dk. 73 x), O. Enes Demiroğlu xx, Ali Özdemir xx,(Mücahit Karagöz dk. 82 xx), Seyit Gazanfer xx Sefa Çirişoğlu xx, Kuban Altunbudak xx, M. Serdar Yazıcı xxx, Oğuzhan Yıldırım xxx, Eren Yeşil x, Barış Kılıç xx, (S. Tarhan dk. 82 ?)
Goller: Kemal Bayrak (dk. 56 k.k.), Erkan Şentürk (dk. 63 ve 75) (Edirnespor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Yıldırım, O. Enes Demiroğlu, Ali Özdemir (Ağrı 1970 Spor), Erkan Şentürk, Günay Gençel, Barış Dillioğlu, Gökay Eser, R. Evren Üstündağ (Edirnespor)
EDİRNE (İHA)