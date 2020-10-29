TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 5 - Arhavispor: 0

Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Sabit Selvi xxx, Cankut Gönenç xxx, Oğuzhan Yiğit Karpuz xxx
Çarşambaspor: Eren xxx, Kaan xxx, Oğuzhan xxx, Serhan xxx, Kemal Sabri xxx (Fırat dk. 68 xx), Veysel xxx (Murat dk. 57 xxx), Aykut xxx (Metin dk. 73 xx), Muhammet Can Öztürk xxx (Selahattin dk. 68 xxx), Erhan xxx, Muhammet Mustafa Doğan xxx, Abdulsamet xxx (Metehan dk.57 xxx)
Arhavispor: Muharrem xx, Tolga xx, Hakan xx, Emrah xx, Köksal xx, Orhan xx (Berkay dk. 60 x), Hüseyin xx (Uğur dk. 46 x), Barış xx, Alperen xx (Hüseyin dk. 84 ?), Furkan xx (Bilal dk. 46 xx), Abdulkadir xx (Evren dk. 37 xx)
Goller: Kemal Sabri (dk. 5), Abdulsamet (dk. 31), Muhammet Can Öztürk (dk. 43), Serhan (dk. 54), Selahattin (dk. 75) (Çarşambaspor)
Kırmızı Kart: Emrah Çırak (dk. 6) (Arhavispor)
Sarı Kartlar: Abdulsamet, Aykut, Murat (Çarşambaspor)