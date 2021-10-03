TFF 3. Lig 5. hafta maç sonuçları ve puan durumu

TFF 3. Lig’in 5. haftası bir maç dışında tamamlandı. Ligde 2. Grup’taki Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Düzcespor karşılaşmasında yarın oynanacak. TFF 3. Lig’de 1. Grup’ta Arnavutköy Belediyespor, 3. Grup’ta ise Fethiyespor liderliğini sürdürdü.
Bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup
Batman Petrolspor-Artvin Hopaspor: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0
Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0
Kahta 02-Çatalcaspor: 0-0
Formül Erbaaspor-Sancaktepe: 1-0
Elazığspor-Karaman Belediyespor: 2-0
Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor: 0-1
Hendekspor-Osmaniyespor: 1-1
Arnavutköy Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0
1. Grup puan durumu :
TAKIM O G B M A Y AV P
1.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR 5 4 1 0 7 2 5 13
2.BATMAN PETROLSPOR 5 3 2 0 6 2 4 11
3.ÇATALCASPOR 5 2 3 0 11 4 7 9
4.OSMANİYESPOR 5 2 3 0 6 1 5 9
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 5 2 3 0 6 3 3 9
6.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 5 2 2 1 7 5 2 8
7.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ 5 2 1 2 4 5 -1 7
8.FORMÜL ERBAASPOR 5 2 1 2 3 4 -1 7
9.HENDEKSPOR 5 1 3 1 6 6 0 6
10.ARTVİN HOPASPOR 5 1 2 2 7 7 0 5
11.BURSA YILDIRIMSPOR 5 1 2 2 5 5 0 5
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 5 1 2 2 5 6 -1 5
13.FATSA BELEDİYESPOR 5 1 2 2 2 4 -2 5
14.KARAMAN BELEDİYESPOR 5 1 2 2 8 12 -4 5
15.KAHTA 02 5 0 4 1 4 6 -2 4
16.BERGAMA BELEDİYESPOR 5 1 1 3 5 8 -3 4
17.ELAZIĞSPOR 5 1 1 3 5 10 -5 4
18.SANCAKTEPE 5 0 1 4 5 12 -7 1
2. Grup
Iğdır-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 2-2
Siirt İl Özel İdaresi-İskenderunspor: 0-0
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-52 Orduspor: 2-2
Hacettepe-Yomraspor: 1-1
68 Aksaray Belediyespor-Çarşambaspor: 1-0
Kuşadasıspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 0-1
Kızılcabölükspor-Altındağspor: 2-2
3. Grup
Mardin 1969-Belediye Derincespor: 3-1
Gümüşhanespor-Modafen: 2-0
Ofspor-Fethiyespor: 0-4
İçel İdmanyurdu-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0
Ceyhanspor-Çankaya: 1-2
Kardemir Karabükspor-Karşıyaka: 0-4
Edirnespor-Esenler Erokspor: 1-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0
Orduspor 1967-Ağrı 1970: 3-0
3. Grup puan durumu
TAKIM O G B M A Y AV P
1.FETHİYESPOR 5 4 0 1 16 7 9 12
2.ORDUSPOR 1967 5 3 2 0 13 2 11 11
3.EDİRNESPOR 5 2 3 0 6 2 4 9
4.GÜMÜŞHANESPOR 5 2 3 0 4 0 4 9
5.AĞRI 1970 5 3 0 2 7 7 0 9
6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 5 2 2 1 8 4 4 8
7.ÇANKAYA 5 2 1 2 6 7 -1 7
8.OFSPOR 5 2 1 2 6 8 -2 7
9.ESENLER EROKSPOR 5 2 1 2 5 7 -2 7
10.KARŞIYAKA 5 1 3 1 7 4 3 6
11.İÇEL İDMANYURDU 5 1 3 1 7 6 1 6
12.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 5 1 3 1 8 8 0 6
13.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU 5 1 3 1 3 3 0 6
14.MARDİN 1969 5 1 2 2 7 8 -1 5
15.MODAFEN 5 1 2 2 7 8 -1 5
16.BELEDİYE DERİNCESPOR 5 0 4 1 3 5 -2 4
17.CEYHANSPOR 5 0 1 4 4 14 -10 1
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 5 0 0 5 1 18 -17 0