MENÜ

TFF 3. Lig 5. hafta maç sonuçları ve puan durumu

TFF 3. Lig’in 5. haftası bir maç dışında tamamlandı. Ligde 2. Grup’taki Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Düzcespor karşılaşması yarın oynanacak.

03 Ekim 2021, Pazar 22:28 Son Güncelleme:
- A +
TFF 3. Lig 5. hafta maç sonuçları ve puan durumu

TFF 3. Lig’in 5. haftası bir maç dışında tamamlandı. Ligde 2. Grup’taki Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Düzcespor karşılaşmasında yarın oynanacak. TFF 3. Lig’de 1. Grup’ta Arnavutköy Belediyespor, 3. Grup’ta ise Fethiyespor liderliğini sürdürdü.

Bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

1. Grup

Batman Petrolspor-Artvin Hopaspor: 1-0

Belediye Kütahyaspor-Başkent Gözgözler Akademi: 2-0

Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-0

Kahta 02-Çatalcaspor: 0-0

Formül Erbaaspor-Sancaktepe: 1-0

Elazığspor-Karaman Belediyespor: 2-0

Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor: 0-1

Hendekspor-Osmaniyespor: 1-1

Arnavutköy Belediyespor-Bergama Belediyespor: 1-0

1. Grup puan durumu :

TAKIM O G B M A Y AV P

1.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİSPOR 5 4 1 0 7 2 5 13

2.BATMAN PETROLSPOR 5 3 2 0 6 2 4 11

3.ÇATALCASPOR 5 2 3 0 11 4 7 9

4.OSMANİYESPOR 5 2 3 0 6 1 5 9

5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 5 2 3 0 6 3 3 9

6.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 5 2 2 1 7 5 2 8

7.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ 5 2 1 2 4 5 -1 7

8.FORMÜL ERBAASPOR 5 2 1 2 3 4 -1 7

9.HENDEKSPOR 5 1 3 1 6 6 0 6

10.ARTVİN HOPASPOR 5 1 2 2 7 7 0 5

11.BURSA YILDIRIMSPOR 5 1 2 2 5 5 0 5

12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 5 1 2 2 5 6 -1 5

13.FATSA BELEDİYESPOR 5 1 2 2 2 4 -2 5

14.KARAMAN BELEDİYESPOR 5 1 2 2 8 12 -4 5

15.KAHTA 02 5 0 4 1 4 6 -2 4

16.BERGAMA BELEDİYESPOR 5 1 1 3 5 8 -3 4

17.ELAZIĞSPOR 5 1 1 3 5 10 -5 4

18.SANCAKTEPE 5 0 1 4 5 12 -7 1

2. Grup

Iğdır-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 2-2

Siirt İl Özel İdaresi-İskenderunspor: 0-0

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-52 Orduspor: 2-2

Hacettepe-Yomraspor: 1-1

68 Aksaray Belediyespor-Çarşambaspor: 1-0

Kuşadasıspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-1

Redoks Darıca Gençlerbirliği-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 0-1

Kızılcabölükspor-Altındağspor: 2-2

3. Grup

Mardin 1969-Belediye Derincespor: 3-1

Gümüşhanespor-Modafen: 2-0

Ofspor-Fethiyespor: 0-4

İçel İdmanyurdu-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 0-0

Ceyhanspor-Çankaya: 1-2

Kardemir Karabükspor-Karşıyaka: 0-4

Edirnespor-Esenler Erokspor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Orduspor 1967-Ağrı 1970: 3-0

3. Grup puan durumu

TAKIM O G B M A Y AV P

1.FETHİYESPOR 5 4 0 1 16 7 9 12

2.ORDUSPOR 1967 5 3 2 0 13 2 11 11

3.EDİRNESPOR 5 2 3 0 6 2 4 9

4.GÜMÜŞHANESPOR 5 2 3 0 4 0 4 9

5.AĞRI 1970 5 3 0 2 7 7 0 9

6.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 5 2 2 1 8 4 4 8

7.ÇANKAYA 5 2 1 2 6 7 -1 7

8.OFSPOR 5 2 1 2 6 8 -2 7

9.ESENLER EROKSPOR 5 2 1 2 5 7 -2 7

10.KARŞIYAKA 5 1 3 1 7 4 3 6

11.İÇEL İDMANYURDU 5 1 3 1 7 6 1 6

12.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 5 1 3 1 8 8 0 6

13.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU 5 1 3 1 3 3 0 6

14.MARDİN 1969 5 1 2 2 7 8 -1 5

15.MODAFEN 5 1 2 2 7 8 -1 5

16.BELEDİYE DERİNCESPOR 5 0 4 1 3 5 -2 4

17.CEYHANSPOR 5 0 1 4 4 14 -10 1

18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 5 0 0 5 1 18 -17 0

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...