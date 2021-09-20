TFF 3. Lig 3. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu
TFF 3. Lig’de sezonun üçüncü hafta maçlarının ardından 1. Grup’ta Başkent Gözgözler Akademi zirvedeki yerini korurken, 2. Grup’ta Kuşadasıspor, 3. Grup’ta ise Orduspor 1967 liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
TFF 3. Lig’in 3. haftası 3 grupta oynanan müsabakalarla sona erdi. Tamamlanan 3. hafta maçlarının ardından 1. Grup’ta Başkent Gözgözler Akademi zirvedeki yerini korurken, 2. Grup’ta Kuşadasıspor, 3. Grup’ta ise Orduspor 1967 liderlik koltuğuna oturdu.
1. Grup:
Sancaktepe-1954 Kelkit Belediyespor: 2-3
Elazığspor-Artvin Hopaspor: 2-2
Batman Petrolspor-Bergama Belediyespor: 1-1
Kahta 02-Karaman Belediyespor: 3-3
Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-0
Formul Erbaaspor-Çatalcaspor: 1-1
Arnavutköy Belediyespor-Bursa Yıldırımspor: 2-1
Belediye Kütahyaspor-Fatsa Belediyespor: 0-0
Hendekspor-Başkent Gözgözler Akademi: 0-0
1. Grup puan durumu :
O G B M A Y Av. Puan
1.BAŞKENT GÖZGÖZLER AKADEMİ 3 2 1 0 4 1 3 7
2.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR 3 2 1 0 4 2 2 7
3.ÇATALCASPOR 3 1 2 0 6 3 3 5
4.HENDEK SPOR 3 1 2 0 4 2 2 5
5.BATMAN PETROL SPOR 3 1 2 0 3 2 1 5
6.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 3 1 2 0 1 0 1 5
7.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 3 1 1 1 5 5 0 4
8.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
9.FORMÜL ERBAASPOR 3 1 1 1 2 2 0 4
10.BERGAMA BELEDİYESPOR 3 1 1 1 4 5 -1 4
11.KAHTA 02 SPOR 3 0 3 0 4 4 0 3
12.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 3 0 3 0 2 2 0 3
13.ARTVİN HOPASPOR 3 0 2 1 4 5 -1 2
14.BURSA YILDIRIM SPOR 3 0 2 1 3 4 -1 2
15.FATSA BELEDİYESPOR 3 0 2 1 1 2 -1 2
16.KARAMAN BELEDİYESPOR 3 0 2 1 5 8 -3 2
17.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ 3 0 1 2 4 6 -2 1
18.ELAZIĞSPOR 3 0 1 2 3 6 -3 1
2. Grup:
Siirt İl Özel İdaresi-Bayrampaşa: 1-1
Başkent Üniversitesi Alanya Kestel-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 2-0
68 Aksaray Belediyespor-Altındağ: 1-0
Hacettepe-52 Orduspor: 1-2
Kızılcabölük-İskenderun: 0-4
Gema Polimer Şile Yıldızspor-Bitexen Düzcespor: 1-0
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-1
Kuşadasıspor-Yomraspor: 3-0
2. Grup puan durumu:
O G B M A Y Av. Puan
1.KUŞADASISPOR 3 2 1 0 7 1 6 7
2.52 ORDUSPOR FK 3 2 1 0 5 3 2 7
3.IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 2 2 0 0 6 2 4 6
4.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZ SPOR 3 2 0 1 3 1 2 6
5.MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR 3 2 0 1 3 3 0 6
6.BAYRAMPAŞA SPOR 3 1 2 0 3 2 1 5
7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ 3 1 2 0 3 2 1 5
8.HACETTEPE SPOR 3 1 1 1 4 2 2 4
9.İSKENDERUNSPOR 3 1 1 1 5 4 1 4
10.HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK 3 1 1 1 3 2 1 4
11.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
12.BITEXEN DÜZCESPOR 2 1 0 1 3 2 1 3
13.BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ALANYA KESTELSPOR 3 1 0 2 2 3 -1 3
14.REDOKS DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 2 1 4 5 -1 2
15.YOMRA SPOR 3 0 2 1 3 6 -3 2
16.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR 2 0 1 1 3 5 -2 1
17.ÇARŞAMBASPOR 3 0 1 2 2 5 -3 1
18.ALTINDAĞ SPOR 3 0 1 2 1 5 -4 1
19.KIZILCABÖLÜKSPOR 3 0 1 2 1 8 -7 1
3. Grup
Edirnespor-Kırıkkale Büyük Anadolu: 0-0
Mardin 1969-Karşıyaka: 2-2
Gümüşhanespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-0
Ofspor-Ağrı 1970: 1-2
Ceyhanspor-Büyükçekmece Tepecik: 2-6
İçel İdmanyurdu-Fethiyespor: 2-4
Kardemir Karabükspor-Modafen: 0-3
Orduspor 1967-Çankaya: 4-0
3. Grup puan durumu:
O G B M A Y Av. Puan
1.ORDUSPOR 1967 3 2 1 0 9 1 8 7
2.FETHİYESPOR 3 2 0 1 10 6 4 6
3.OFSPOR 3 2 0 1 6 4 2 6
4.AĞRI 1970 SPOR 3 2 0 1 4 4 0 6
5.EDİRNESPOR 3 1 2 0 3 0 3 5
6.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR 3 1 2 0 3 1 2 5
7.GÜMÜŞHANESPOR 3 1 2 0 2 0 2 5
8.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 3 1 1 1 5 3 2 4
9.İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ 3 1 1 1 6 5 1 4
10.MODAFEN 3 1 1 1 6 5 1 4
11.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR 3 1 1 1 6 6 0 4
12.ESENLER EROKSPOR 3 1 1 1 3 6 -3 4
13.BELEDİYE DERİNCE SPOR 3 0 3 0 1 1 0 3
14.ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ 3 1 0 2 4 6 -2 3
15.KARŞIYAKA 3 0 2 1 3 4 -1 2
16.MARDİN 1969 SPOR 3 0 2 1 3 5 -2 2
17.CEYHAN SPOR 3 0 1 2 2 9 -7 1
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 3 0 0 3 1 11 -10 0