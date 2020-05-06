TFF 2.Lig ve 3.Lig liderleri ve puan durumu! Tescil edilirse..

Süper Lig ve TFF 1.Lig dışında 2.Lig ve 3.Lig'de de futbol korona virüsü pandemisi nedeniyle durdu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınacak karar merakla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği Vakfı ve bazı kulüp başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıdan 2.Lig ve 3.Lig için tescil kararı çıkabileceği gündeme geldi. Böyle bir karar çıkarsa lig liderlerinin üst lige çıkma ihtimali doğdu, işte o liderler ve güncel puan durumları..

TFF 2.Lig Beyaz Grup

Ertuğrul Sağlam'ın göreve gelmesi ile birlikte oldukça başarılı bir grafik çizen Samsunspor, son dönemde takipçisi Manisa FK karşısında 10 puanlık fark yakalamıştı. Ligin bitimine 6 hafta kalan Beyaz Grup'ta Samsunspor'un çıkması için 3 galibiyete ihtiyacı kalmıştı. Lig tescil olursa Samsunspor, TFF 1.Lig'e yükselecek. Düşme hattında Amed, Gümüşhane ve Şanlıurfaspor yer alıyor. Sarıyer ve üzerindeki takımlar ise karar alınırsa play-off şansı yakalabilir.





TFF 2.Lig Kırmızı Grup

Beyaz Grup gibi değil Kırmızı Grup. Burada lider konumda bulunan Bandırmaspor, 28 hafta sonunda 3.sıradaki GMG Kastamonuspor ve 4.sıradaki Tuzlaspor ile 7 puanlık fark yapmıştı. Ankara Demirspor'un önünde 3 puan önünde yer alıyor ancak Elazığspor'un deprem felaketi nedeniyle tüm maçları hükmen sonuçlanacağı için aslında Ankara Demirspor'un bir üç puanı garanti. İki takım arasında ayrıca Ankara Demirspor'un ev sahibi olacağı bir karşılaşma da mevcut. Bandırmaspor'un üst lige çıkması tartışmaları beraberinde getirebilir.

TFF 3.Lig 1.Grup

3.Lig 1.Grup liderliğinde Serik Belediyespor var. Antalya'nın bir ilçesi olan Serik'in takımı Serik Belediyespor 28 hafta sonunda 55 puan aldı ve Anagold 24Erzincaspor'un 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

TFF 3.Lig 2.Grup

3.Lig 2.Grup tıpkı 2.Lig Beyaz Grup gibi. Orada yıllarca Süper Lig'de yer almış büyük başarıla yaşamış ve önemli oyuncuları Türk futboluna sunmuş Samsunspor var. 3.Lig 2.Grup'ta da yine büyük başarılara imza atmış, kupalar kazanmış ve ülke futboluna oyuncu yetiştirmiş Kocaelispor var. Ciddi seyirci desteğine sahip Kocaelispor en yakın rakibinin 14 puan önünde zaten bir üst lige çıkmak için gün sayıyordu.

TFF 3.Lig 3.Grup

3.Lig 3.Grup'ta zirvede yine Belediye takımı var. Bursa iline bağlı Karacabey Belediyespor 28 hafta sonunda 64 puan topladı ve zaten şampiyonluğunu ilan etti. Fakat şampiyonluğun belli olduğu bu ligde düşme hattında ise 7-8 takım puanları birbirine çok yakın konumda 28.haftayı tamamlamıştı.















