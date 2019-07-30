TFF 2. Lig'in fikstür çekimi yapıldı

2019-2020 sezonu TFF 2. Lig fikstürü çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

30 Temmuz 2019, Salı 12:23
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TFF 2. Lig'in fikstür çekimi yapıldı

2019-2020 sezonu öncesi TFF 2. Lig fikstürü belirlendi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan çekime TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Çekim öncesi açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, "Çok heyecanlı ve önemli bir sezona adım atacağız. Tabii her sezon öncesi sizler çok gayret gösteriyor, çok önemli mücadeleler veriyorsunuz. Bunu hepimiz biliyoruz. Siz değerli başkanlar ve yöneticilerin sezon başındaki hazırlıkları en heyecanlı dönemlerdir. Biz de kulüplerde görev yaptığımız dönemlerde bunu yaşadık. Açıkçası futbolun içinden gelen birisi olarak bu işe verilen emeği önemsiyorum. Bu emeklerin karşılığını da sizlerin almasını temenni ediyorum. 2. Lig'de çok köklü ilçe ve şehir kulüplerimiz var. Sezon içerisinde önemli mücadeleler yaparak, Fair-Play çerçevesinde, yarışmacı, temiz, ülke futbolumuza katkı sağlayan değerli bir lig olmasını önemsiyoruz. Yeni sezonun tüm ülke takımlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi. 

İşte TFF 2. Lig'in ilk hafta mücadeleleri: 

Beyaz Grup 

Kırklarelispor - İnegölspor 

Manisa BŞB - Zonguldak Kömürspor 

Afjet Afyonspor - Hacettepespor 

Amed SF - Sancaktepe 

Tarsus İY - Hekimoğlu Trabzon 

BAK Spor - Şanlıurfaspor 

Pendikspor - Sarıyer 

Gümüşhanespor - Samsunspor 

Yeni Çorumspor - 1922 Konyaspor 

Kırmızı Grup 

Bayburt Özel İdare - B.Elazığspor 

Eyüpspor - Kırşehir Belediyespor 

Van BŞB - Bandırma Baltok 

Kastamonu 1966 - Tuzlaspor 

Etimesgut BLD - Niğde Anadolu 

Sivas BLD - Kardemir Karabükspor 

Ankara Demirspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor 

U.Uşakspor - Kahramanmaraşspor 

Sakaryaspor - Ergene Velimeşe Spor 

İSTANBUL (İHA)

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