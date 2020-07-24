TFF 2. Lig’e çıkacak takımlar belli oluyor

TFF 3. Lig play-off final müsabakaları yarın oynanacak Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor maçıyla başlayacak. Antalya’da oynanacak finallerde maçlarını kazanacak takımlar, TFF 2. Lig’e yükselecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off final maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.00 Anagold 24 Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Gloria Sports Arena)
26 Temmuz Pazar:
20.00 Karşıyaka-Turgutluspor (Titanic Mardan)
27 Temmuz Pazartesi:
21.00 Somaspor-Pazarspor (Calista Sports Center)