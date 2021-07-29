Namık Kemal KILINÇ/SERİK, (DHA)- TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonu fikstürü çekilirken, Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Serik Belediyespor ilk maçını deplasmanda Kahramanmaraş A.Ş. ile oynayacak.

TFF 2. Lig'de yeni sezon fikstürü TFF'nin Ankara'da yapılan Mali Genel Kurulu sonrası çekildi. Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Serik Belediyespor ilk maçını deplasmanda Kahramanmaraş A.Ş. ile oynayacak. Serik Belediyespor bunun ardından 2. hafta kendi evinde Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. Serik Belediyespor 3. hafta deplasmanda Bayburt İl Özel İdarespor, 4. hafta sahasında Sarıyer ile 5. haftada deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.

Serik Belediyespor, 5 Eylül Pazar günü başlayacak ligler için 2. etap kamp çalışmalarını teknik direktör Bülent Akan nezaretinde Afyonkarahisar'da sürdürüyor.

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