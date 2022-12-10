TFF 2. Lig’de zorlu günler geçiren Bursaspor , zirve yarışı veren takımlara karşı varlık gösteremiyor. Nitekim yeşil-beyazlı takım puan cetvelinde ilk 9 sırayı oluşturan hiçbir takımı yenemedi. Bursaspor, 9 maçta 7 mağlubiyet alırken, 2 kez de berabere kaldı. Timsah, puan durumundaki sıralamaya göre, Şanlıurfaspor’a 2-0, Esenler Erokspor’a 3-0, Amed Sportif’e 2-0, Çorum FK’ya 2-1, 24Erzincanspor’a 2-0, Afyonspor’a 1-0, Arnavutköy Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlılar, 5. sıradaki Ankaraspor’la 1-1, 9. sıradaki Düzcespor’la ise 0-0 berabere kalarak hanesine puan yazdırdı.

Somaspor maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 2. Lig’in 18. haftasında deplasmanda Somaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'ndayaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, bugün Soma'ya hareket etti. (İHA)