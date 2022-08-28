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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 - Fethiyespor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında, Fethiyespor'u 4-2 mağlup etti.

28 Ağustos 2022, Pazar 19:09 Son Güncelleme:
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TFF 2. Lig: Zonguldak Kömürspor: 4 - Fethiyespor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında Zonguldak Kömürspor sahasında, Fethiyespor'u 4-2 mağlup etti.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu xx, Uğur Başdaş xx, Egemen Savran xx

Zonguldak Kömürspor: Egemen xx, Emre xx, Hakan xx, Oğuzhan Yazıcı xx, Oğuzhan Matur x (Tezcan dk. 85 ?), Aykut xx, Hüseyin xxx (Mümin dk. 70 x), Eyüp xx, Ercüment x, Fatih xx, Hacı Ömer x (Emin dk. 54 x)

Fethiyespor: Murat xx, Oğuz xx, Şahan xx, Rıdvan x (Onur dk. 61 x), Selçuk xx, Aykut xx, Sinan xxx (Burak dk. 75 x), Nurettin xx, Halil xx, Selim x (Berkin dk. 66 x), Oktay x (Mustafa dk. 66 x)

Goller: Hüseyin (dk. 11), Ercüment (dk. 61 ve 90+2), Hakan (dk. 90+1 pen.) (Zonguldak Kömürspor), Sinan (dk. 16 ve 42) (Fethiyespor)

Kırmızı Kart: Halil (dk. 90) (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Hüseyin, Aykut, Emin (Zonguldak Kömürspor), Oğuz, Rıdvan, Aykut (Fethiyespor)

ZONGULDAK (İHA)

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