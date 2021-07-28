2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstür çekimi yapıldı.

Ankara JW Marriot Oteli'nde düzenlenen TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Kulüp başkan ve temsilcilerinin hazır bulunduğu fikstür çekimini TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın yaptı.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonlar 5 Eylül-30 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Fikstür çekimine göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ilk haftalarının programı şu şekilde oluştu:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Karacabey Belediyespor-Eskişehirspor

Şanlıurfaspor-Ankara Demirspor

Zonguldak Kömürspor-Akhisarspor

Kırklarelispor-Nazilli Belediyespor

1922 Konyaspor -Tarsus İdmanyurdu

Bucaspor 1928-Isparta 32 Spor

GMG Kastamonuspor-Pendikspor

Pazarspor-Kırşehir Belediyespor

Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor

Kırmızı Grup:

Sivas Belediyespor-Turgutluspor

Ankaraspor-İnegölspor

Silahtaroğlu Vanspor-Adıyaman 1954 Spor

Çorum-Diyarbekirspor

Bodrumspor-Afjet Afyonspor

Bayburt Özel İdarespor-Sakaryaspor

Kahramanmaraşspor-Serik Belediyespor

Hekimoğlu Trabzon-Etimesgut Belediyespor

Somaspor-Niğde Anadolu

Sarıyer-Ergene Velimeşespor

TFF 3. Lig

1. Grup:

Elazığspor-Bergama Belediyespor

Çatalcaspor-Karaman Belediyespor

Erbaaspor-1954 Kelkit Belediyespor

Sancaktepe-Osmaniyespor

Kahta 02 Spor-Artvin Hopaspor

Nevşehir Belediyespor-Mamak

Hendekspor-Fatsa Belediyespor

Belediye Kütahyaspor-Arnavutköy Belediyespor

Batman Petrolspor-Bursa Yıldırımspor

2. Grup:

Kızılcabölükspor-Bayrampaşaspor

Darıca Gençlerbirliği-Yomraspor

Halide Edip Adıvar-Altındağspor

Şile Yıldızspor-Çarşambaspor

68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor

Düzcespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

Kuşadasıspor-52 Orduspor

Hacettepe-Elazığ Karakoçan

Alanya Kestelspor-76 Iğdır Belediyespor

3. Grup:

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Fethiyespor

Edirnespor-Belediye Derincespor

Ofspor-Çankaya

Erokspor-Karşıyaka

Gümüşhanespor-Ceyhanspor

Orduspor 1967-Büyükçekmece Tepecikspor

Kardemir Karabükspor-Karbel Karaköprü Belediyespor

Mardin Fosfatspor-Modafen

İçel İdmanyurdu-Ağrı 1970 Spor

AA