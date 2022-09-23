Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar nedeniyle ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de heyecan devam edecek.

Liglerde yapılacak maçların programı şöyle:

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

15.30 Ankaraspor-Somaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Esenler Erokspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Esenler Erokspor)

16.00 İnegölspor-Isparta 32 (İnegöl İlçe)

25 Eylül Pazar:

14.30 Bayburt Özel İdare-Arnavutköy Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Sivas Belediyespor-HES İlaç Afyonspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler- Bursaspor (Diyarbakır)

19.00 Anagold 24Erzincanspor-Menemen FK (Erzincan 13 Şubat)

19.00 Çorum FK-Batman Petrolspor (Çorum Şehir)

19.00 Tarsus İdman Yurdu-Şanlıurfaspor (Tarsus İlçe)

Kırmızı Grup:

Yarın:

16.00 Uşakspor-Kocaelispor (Uşak 1 Eylül)

19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Ankara Demirspor (Balıkesir Atatürk)

25 Eylül Pazar:

15.00 Pazarspor-GMG Kastamonuspor (Pazar İlçe)

15.00 1461 Trabzon FK-Teco Karacabey Belediyespor (Yomra İlçe)

15.00 Adıyaman FK-Diyarbekirspor (Adıyaman Atatürk)

15.30 Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-İskenderunspor (Karaelmas Kemal Köksal)

16.00 Sarıyer-Serik Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Weecoins Kırklarelispor-Silahtaroğlu Vanspor FK (Kırklareli Atatürk)

19.00 Bucaspor 1928-Kırşehir FK (Yeni Buca)

19.00 Fethiyespor-Etimesgut Belediyespor (Fethiye İlçe)

TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

15.00 Yomraspor-Belediye Derincespor (Yomra İlçe)

15.00 1954 Kelkit Belediyespor-1922 Konyaspor (Kelkit İlçe)

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Edirnespor (Faruk Çelik)

15.00 BC Group Ağrı 1970-Entegre Solar Elazığspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.30 Amasyaspor FK-Nevşehir Belediyespor (Merzifon İlçe)

16.00 Çatalcaspor-Belediye Kütahyaspor (Çatalca İzzettin)

19.00 Eskişehirspor-Hacettepe 1945 (Eskişehir Yeni)

19.00 Karşıyaka-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 52 Orduspor FK-Yeni Mersin İdman Yurdu (Yeni Ordu)

2. Grup:

Yarın:

15.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Kuşadasıspor (Vakfıkebir İlçe)

15.00 Elazığ Karakoçan FK-Yeşilyurt D.Ç Ofspor (Elazığ Doğukent)

15.00 Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-Karaman FK (Merkez Spor Kompleksi)

15.30 Armoni Alanya Kestelspor-Bayrampaşa (Alanya Milli Egemenlik)

16.00 Bulvarspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

16.00 Ergene Velimeşespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Mustafa Kemal Atatürk)

16.00 Turgutluspor-Orduspor 1967 (Turgutlu 7 Eylül)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Darıca İlçe)

3. Grup:

Yarın:

15.00 Osmaniyespor FK-Büyükçekmece Tepecikspor (7 Ocak)

15.00 Merkür Holding Erbaaspor-Malatya Arguvanspor (Erbaa İlçe)

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-68 Aksaray Belediyespor (Siirt Atatürk)

15.30 Güneş Holding Çankaya FK-Niğde Anadolu FK (Osmanlı)

16.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Artvin Hopaspor (Maltepe Hasan Polat)

16.00 Bitexen Sapanca Gençlikspor-Kepez Belediyespor (Hendek Atatürk)

16.00 Efeler 09-Akhisarspor (Adnan Menderes)

16.00 Bergama Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Bergama 14 Eylül)

16.00 Bursa Yıldırımspor-Muş 1984 Muşspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)