TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor ile 1-1 berabere kaldı.
45'inci dakikada Embiya'nın ceza alanına ortasına iyi yükselen Rıdvan'ın kafa vuruşunda top filelere buluştu: 0-1.
55’inci dakikada ceza sahası dışında Muhammed Enes’in uzaktan vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Önder Çalış, Sabri Üstünel
ŞANLIURFASPOR: Tolgahan – Caner (Dk.77 Ferhan), Muhammed Samed (Dk.46 Dilaver), Erkan, Feyyaz (Dk.61 Fırat), Sinan, Burak, Çağlar, Hüseyin Çolak (Dk.53 Muhammed Enes), Mustafa Durak (Dk.77 Vedat), Muhammed Raşit
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Yükselen – Selim, Sefa, Rıdvan (Dk.74 Yunus Emre), Ercüment, Hakan, Aykut, Embiya (Dk.78 Tezcan), Ali Osman, Fatih (Dk.74 Murathan), Emre
SARI KART: Burak (Şanlıurfaspor)
GOLLER: Dk.55 Muhammed Enes, (Şanlıurfaspor), Dk.45 Rıdvan, (Zonguldak Kömürspor)
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA (DHA)