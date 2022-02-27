Karşılaşmaya etkili başlayan konuk Tarsus İdman Yurdu 10'uncu dakikada Eren'in golüyle öne geçti: 0-1. Tarsus İdman Yurdu'nda 41'inci dakikada bu kez Artun sahneye çıktı ve skor 2-0 oldu. İlk yarıyı 2 farklı mağlubiyetle kapatan Nazilli Belediyespor sonucu lehine çeviremedi ve bu sonuçla galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Nazilli Belediyespor 31 puanda kalırken, Tarsus İdman Yurdu da 31 puana yükseldi.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Mehmet Şükrü Közcü (xx), Necmi Demir (xx), Orhan Timurtaş (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Emre (xx), Cenk (x), Cemal (xx), Koray (xx), Mert Er (x), Bünyamin (xx), Mert Çapar (xx) (Dk. 75 Selçuk x), Fatih (x) (Dk. 68 Diyar x), Hasan Yurtseven (x) (Dk. 46 Ahmet x), Ömer (xx)

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz (xxx) - Uğur Arslan (xxx), Abdussamet (xx), Hakan (xxx), Gökhan (xx) (Dk. 86 Muharrem), Volkan (xxx), Sefa (x) (Dk. 63 Erman x), Batuhan (x) (Dk. 63 Cengiz x), Alperen (xx) (Dk. 63 Azad x), Artun (xxx), Eren (xxx) (Dk. 77 Yılmaz x)

GOLLER: Dk. 10 Eren, Dk. 41 Artun (Tarsus İdman Yurdu)

SARI KARTLAR: Cenk, Mert Çapar, Bünyamin (Nazilli Belediyespor), Abdussamet, Uğur Arslan (Tarsus İdman Yurdu)

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)