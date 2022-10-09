TFF 2. Lig: Kocaelispor: 4 - Fethiyespor: 3

TFF 2.Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Kocaelispor konuk ettiği Fethiyespor'u 4-3 mağlup etti.
Stat: Darıca 15 Temmuz
Hakemler: Murat Türkoğlu xx, Ömer Lütfü Aydın xx, Metin Yalçın xx
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci xx, Diogo Aleksis Özçakmak xx, Mehmet Taş xx (Mesut Can Tunalı dk.90+3 ?), Yusuf Cihat Çelik xx (Yalçın Kılınç dk. 87 ?), Okan Eken xxx, Tayfun Aydoğan xx, İlyas Kubilay Yavuz xx (Yiğitali Bayrak dk. 72 x), Atila Turan xx, Mehmet Yılmaz xx, Samed Ali Kaya xxx, Beykan Şimşek xx (Cem Ekinci dk. 72 x)
Fethiyespor: Murat Demir x, Taha Can Velioğlu x (Doğan Can Kılıç dk. 46 x), Şahan Akyüz xx, Rıdvan Türker xx, Selim Kayacı xx, Aykut Uluç xx (Mustafa Apardı dk. 76 x), Burak Başkaya xxx, Oktay Balcı xx, Berkin Taşkın x (Burak Özduman dk. 62 x), Selçuk Alibaz xx (Onur Taha Takır dk. 88 ?), Selçuk Hakalmaz x
Goller: Samed Ali Kaya (dk. 2 ve 45+3), Okan Eken (dk.8), Tayfun Aydoğan (dk. 82) (Kocaelispor), Burak Başkaya (dk. 16 pen.), (dk. 28 pen.), Mustafa Apardı (dk. 85) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Atila Turan, Okan Eken (Kocaelispor), Rıdvan Türker, Selçuk Hakalmaz, Burak Başkaya (Fethiyespor)
KOCAELİ (İHA)