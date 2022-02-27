TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Kırşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Isparta Davrazspor ile 2-2 berabere kaldı.
STAT: Ahi-Kırşehir
HAKEMLER: Burak Olcar, Mustafa Tosun, Faruk Yağlı
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan, Volkan Kılıç (Dk.68 Hakan Erçelik), Tugay Adamcıl, Savaş Yorulmaz, Zihni Temelci (Dk.90+2 Serhat Yeşilördek), Oktay Balcı (Dk90+2 Hasan Kaşıkara), Ozan Karabacak (Dk.90+2 Mehmet Halil Daniş) Osman Bodur, Sırat Yeşilördek, Nuh Aşkın, Mert Ilıman (Dk.80 Fatih Çıplak)
ISPARTA DAVRAZSPOR: Altar Han Hidayetoğlu, Kadir Turhan, Sabrican Vural, Ertuğrul Kurtuluş, Bahadır Yıldırım, Ahmet Hakan Sevinç (Dk.90+3 Akif Özerli), Cemal Kızılateş (Dk.64 Efşan Geçgin), Alp Arda (Dk.57 Furkan Bekleviç), Mustafa Diler, Atalay Gürel (Dk.64 Ozan İsmail Koç), Enes Subaşı
SARI KARTLAR: Oktay Balcı, Nuh Aşkın, Savaş Yorulmaz (Kırşehir Belediyespor), Atalay Gürel, Enes Subaşı (Isparta Davrazspor)
GOLLER: Dk. 54 Nuh Aşkın, Dk. 58 Ozan Karabacak (Kırşehir Belediyespor), Dk.16 Enes Subaşı, Dk. 33 Sabrican Vural (Isparta Davrazspor),
Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,(DHA)