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TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Pendikspor'da 5 ayrılık

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Pendikspor, Erman Bulucu, Kadir Salih, Volkan Okumak, Çağrı Giritlioğlu ve Osman Burak Destan ile yollarını ayırdı.

02 Ocak 2022, Pazar 01:17 Son Güncelleme:
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TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Pendikspor'da 5 ayrılık

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 39 puanla en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Pendikspor'da 5 ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, Erman Bulucu, Kadir Salih, Volkan Okumak, Çağrı Giritlioğlu ve Osman Burak Destan ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcularımız; Erman Bulucu, Kadir Salih, Volkan Okumak, Çağrı Giritlioğlu ve Osman Burak Destan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Pendikspor'umuza katkılarından dolayı hepsine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

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