TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta topladığı 39 puanla en yakın takipçisi Amed Sportif Faaliyetler'in 11 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Pendikspor'da 5 ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi, Erman Bulucu, Kadir Salih, Volkan Okumak, Çağrı Giritlioğlu ve Osman Burak Destan ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcularımız; Erman Bulucu, Kadir Salih, Volkan Okumak, Çağrı Giritlioğlu ve Osman Burak Destan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Pendikspor'umuza katkılarından dolayı hepsine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.