Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ozan Bileyci xx, Mücahit Değermenci xx, Sefa Özcan xx
Bandırmaspor: Zülküf Özer xxxx, Adem Alkaşi xx, Samet Günhan xx, Yusuf Akyel xx, Üstün Bilgi xx, Mete Sevinç x, Timur Karagülmez xxx (Doğan Can Davas dk. 65 x), Oğulcan Şahin xx, Şevket Güngör x (Erdi Öner dk. 27 x), Cihan Özkaymak xxx, Batuhan Karadeniz xxx (Mehmet Gürkan Öztürk dk. 71 x)
Konya Anadolu Selçukspor: Hüseyin Koç xx, Yılmaz Kılıç xx, Maksut Taşkıran xx, Alpay Cin xx, Ümit Karaal x (Burak Saban dk. 56 x), Sertan Yiğenoğlu xx, Emre Torun xx (Ekrem Kayılıbal dk. 81 ?), Egemen Zengin xx, Ahmet Önay xx, Alpay Koldaş xx, Emre Can Atila x (Samet Bulut dk. 67 x)
Goller: Üstün Bilgi (dk. 19), Timur Karagülmez (dk. 51), Batuhan Karadeniz (dk. 54) (Bandırmaspor Baltok), Emre Torun (dk. 71 ve 76), Burak Saban (dk. 89) (Konya Anadolu Selçukspor)
Kırmızı kart: Yusuf Akyel (Bandırmaspor Baltok)
Sarı kartlar: Yusuf Akyel, Batuhan Karadeniz, Adem Alkaşi, Cihan Özkaymak (Bandırmaspor Baltok), Yılmaz Kılıç (Konya Anadolu Selçukspor)