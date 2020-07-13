TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre son haftanın programı şu şekilde:

17 Temmuz Cuma

20.00 Menemenspor - Altınordu

18 Temmuz Cumartesi

17.30 Giresunspor - Altay

17.30 Fatih Karagümrük - Adanaspor

17.30 Akhisarspor - Keçiörengücü

17.30 Adana Demirspor - İstanbulspor

17.30 BB Erzurumspor - Ümraniyespor

17.30 Hatayspor - Bursaspor

19 Temmuz Pazar

17.30 Osmanlıspor - Balıkesirspor

17.30 Eskişehirspor - Boluspor