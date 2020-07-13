TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasının programı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre son haftanın programı şu şekilde:
17 Temmuz Cuma
20.00 Menemenspor - Altınordu
18 Temmuz Cumartesi
17.30 Giresunspor - Altay
17.30 Fatih Karagümrük - Adanaspor
17.30 Akhisarspor - Keçiörengücü
17.30 Adana Demirspor - İstanbulspor
17.30 BB Erzurumspor - Ümraniyespor
17.30 Hatayspor - Bursaspor
19 Temmuz Pazar
17.30 Osmanlıspor - Balıkesirspor
17.30 Eskişehirspor - Boluspor