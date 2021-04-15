Ligde bugün yapılan maçlarda Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanda Beypiliç Boluspor'u 4-1, Bursaspor da sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerken, Ankaraspor da evinde Altay ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'de sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, puanını 63'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

TFF 1. Lig'in 30. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Tuzlaspor-Eskişehirspor: 5-2

Altınordu-Adana Demirspor: 0-1

GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü: 2-1

Menemenspor-Yılport Samsunspor: 2-2

Adanaspor-Akhisarspor: 3-1

Aydeniz ET Balıkesirspor-İstanbulspor: 1-2

Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-4

Ankaraspor-Altay: 2-2

Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 2-1