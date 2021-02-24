TFF 1.Lig'de Süper Lig 'e çıkma yarışı tam gaz devam ederken 23.hafta itibariyle iki takım öne çıktı. Üst üste 12 maçı kazanan ve müthiş bir seri yakalayan Giresunspor 53 puanla zirvede yer alırken Samsunspor son 10 haftada 9 kez kazanıp 49 puanla 2.sırada yer aldı

İstanbulspor'un Akhisarspor maçı sonucuna göre iki takımın en yakın rakiplerine farkı belli olacak ancak İstanbul ekibi kazansa dahi Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor 10 puan, Samsunspor ise 6 puan fark yapmış olacak





TFF 1.LİG GÜNCEL PUAN DURUMU





Giresunspor, Hakan Keleş ile 44 yıllık hasreti bitirmenin peşinde

Giresunspor özellikle savunmada yakaladığı büyük ivmeyi hücumda da devam ettirince rakiplerine fark attı. Geride kalan 23 haftada sadece 14 gol yiyen ve sadece iki kez kaybeden Giresunspor'da 12 golle Ibrahima Balde ön plana çıktı





Ertuğrul Sağlam ile Samsunspor efsanesi geri dönme yolunda

Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren ve Yılport Samsunspor adı altında mücadele eden Süper Lig'in köklü takımı, maliyeti yüksek bir kadro kurdu ve son 10 haftada çıkışa geçti. Geçen sezon TFF 2.Lig'den TFF 1.Lig'e gelen Samsunspor, 10 yıllık Süper Lig hasretini bitirme peşinde.





Süper Lig'e bu iki takımın yükselmesi durumunda Karadeniz bölgesinden üç takım yer almış olacak. Trabzonspor , Giresunspor ve Samsunspor en son 1976-77 sezonunda en üst ligde yer almıştı



