1. Lig’de Giresunspor damgası... Karadeniz temsilcisi Bursaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini 9 maça yükseltmeyi başardı. Yeşil Beyazlılar, ligde oynadığı son 13 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetmedi. 44 puana ulaşarak 3. sıradaki rakibi Samsunspor’a 4 puan fark atan Çotanaklar tam 44 yıldır süren Süper Lig özlemine bu sezon son vermeye kararlı.

8 maç gol yemediler

Üst üse 8 maçını gol yemeden kazandıktan sonra Bursaspor engelini de kalesinde gördüğü tek golle aşan Giresunspor bu başarılı performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Yeni stadına kavuşan, saha sonuçlarıyla da müthiş bir hava yakalayan kulüpte genç teknik adam Hakan Keleş’in katkısı da fazlasıyla öne çıkıyor.

Keleş damgası

Sezon başında anlaştığı Giresunspor’da sadece sözleşmeli 1 oyuncu varken yepyeni bir takım kuran ve oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Keleş sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor. Başarılı çalıştırıcı, “Giresunspor Kulübü ve bu şehir Süper Lig’de yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Seri galibiyetlerle bu hedefi yakalayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.