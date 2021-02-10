TFF 1.Lig'de Giresunspor fırtınası!
Bursaspor’u 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 9 maça çıkaran Giresunspor’un bileği bükülmüyor. Ligde 44 puanla lider konumda bulunan Yeşil-Beyazlı ekip, 44 yıllık Süper Lig hasretini bu sezon sonlandırmak için hedefe emin adımlarla ilerliyor, teknik direktör Hakan Keleş bu başarıda ön plana çıkıyor.
1. Lig’de Giresunspor damgası... Karadeniz temsilcisi Bursaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak, galibiyet serisini 9 maça yükseltmeyi başardı. Yeşil Beyazlılar, ligde oynadığı son 13 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetmedi. 44 puana ulaşarak 3. sıradaki rakibi Samsunspor’a 4 puan fark atan Çotanaklar tam 44 yıldır süren Süper Lig özlemine bu sezon son vermeye kararlı.
8 maç gol yemediler
Üst üse 8 maçını gol yemeden kazandıktan sonra Bursaspor engelini de kalesinde gördüğü tek golle aşan Giresunspor bu başarılı performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Yeni stadına kavuşan, saha sonuçlarıyla da müthiş bir hava yakalayan kulüpte genç teknik adam Hakan Keleş’in katkısı da fazlasıyla öne çıkıyor.
Keleş damgası
Sezon başında anlaştığı Giresunspor’da sadece sözleşmeli 1 oyuncu varken yepyeni bir takım kuran ve oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Keleş sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklarına inanıyor. Başarılı çalıştırıcı, “Giresunspor Kulübü ve bu şehir Süper Lig’de yer almayı fazlasıyla hak ediyor. Seri galibiyetlerle bu hedefi yakalayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.