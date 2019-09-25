TFF 1.Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

25 Eylül 2019, Çarşamba 18:19
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TFF 1.Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 6. hafta maçlarında şu hakemler görev alacak:

28 Eylül Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç

16.30 Boluspor-İstanbulspor: Alper Çetin

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

19.00 Adanaspor-Altay: Sarper Barış Saka

29 Eylül Pazar:

14.00 Hatayspor-Eskişehirspor: Onur Özütoprak

16.30 Balıkesirspor-Giresunspor: Emre Malok

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: Turgut Doman

19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Yiğit Arslan

30 Eylül Pazartesi:

19.00 Altınordu-Adana Demirspor: Mert Güzenge

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