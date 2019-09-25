TFF 1. Lig’de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’de 6. hafta maçlarında şu hakemler görev alacak:
28 Eylül Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Cesar Grup Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Boluspor-İstanbulspor: Alper Çetin
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
19.00 Adanaspor-Altay: Sarper Barış Saka
29 Eylül Pazar:
14.00 Hatayspor-Eskişehirspor: Onur Özütoprak
16.30 Balıkesirspor-Giresunspor: Emre Malok
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Osmanlıspor: Turgut Doman
19.00 Fatih Karagümrük-Akhisarspor: Yiğit Arslan
30 Eylül Pazartesi:
19.00 Altınordu-Adana Demirspor: Mert Güzenge