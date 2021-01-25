TFF 1.Lig | Altınordu - Menemenspor maç sonucu: 2 - 4

Menemenspor, İzmir derbisinde konuk olduğu Altınordu takımını 4-2 mağlup etti. Teknik direktör Ümit Karan yönetimindeki ilk galibiyetini alan Menemen temsilcisi 7 maçlık galibiyet özlemini dindirip 19 puana ulaşırken, kazanamama serisi 4 müsabakaya yükselen Altınordu 28 puanda kaldı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Emir Eray Eyisoy

ALTINORDU: Erhan - Furkan Metin, Yusuf Yalçın, Kahraman, Yusuf Can, Oğulcan, Furkan Çil (Dk. 58 Muzaffer), Ahmet İlhan (Dk. 79 Enis), Recep Aydın (Dk. 79 Burak), Feyttullah Emircan (Dk. 58 Hüsamettin), Ahmet Dereli (Dk. 87 Sinan)

MENEMENSPOR: Selmani - Yusuf, Rıdvan, Domgjonas, Emre Batuhan (Dk. 71 Furkan), Adamu, Tayfun (Dk. 78 Hamza), Taşkın, Şeref (Dk. 78 Murat), Mehmet (Dk. 58 Zenke), Rasheed

GOLLER: Dk. 50 Rıdvan, Dk. 59 Domgjonas, Dk. 76 Tayfun, Dk. 83 Zenke (Menemenspor), Dk. 52 Ahmet Dereli, Dk. 82 Hüsamettin (Altınordu)

SARI KARTLAR: Ahmet Dereli, Yusuf Yalçın (Altınordu), Domgjonas (Menemenspor)

Maçtan dakikalar

5'inci dakikada Menemenspor atağında soldan Emre Batuhan'ın ortasında ceza sahasında Rasheed vurdu, kaleci Erhan topu çizgiden çıkardı.

23'üncü dakikada konuk ekip ceza sahasında oluşan karambolde Ahmet Dereli vurdu, meşin yuvarlak Domgjonas'tan döndü.

29'uncu dakikada Menemensporlu Şeref'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Erhan'ın sektirdiği topu defans uzaklaştırdı.

35'inci dakikada Altınordulu Yusufcan soldan kesti, Ahmet Dereli'nin kafa şutunda kaleci Selmani topu kornere çeldi.

45+1'inci dakikada soldan çalımlarla Menemen ceza sahasına giren Recep'in sert şutunda Selmani gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

50'nci dakikada konuk takımın kazandığı serbest vuruşta Taşkın sert vurdu, kaleci Erhan'ın sektirdiği topu sağ çaprazdan Rıdvan yine sert bir vuruşla üst direğe çarptırarak filelere yolladı: 0-1.

52'nci dakikada Altınordu skoru dengeledi. Sağdan gelen ortada ceza sahası karıştı. Ahmet Dereli, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

59'uncu dakikada Menemenspor bir kez daha öne geçti. Soldan Taşkın'ın kullandığı kornerde defanstan ileri çıkan Domgjonas ön direkte kafayla topu ağlara yolladı: 1-2.

76'ncı dakikada konuk ekipten Tayfun, ceza sahası içi sol çaprazdan yerden bir vuruşla kaleci Erhan'ı avladı: 1-3.

80'inci dakikada Altınordulu Hüsamettin arka direkte bomboş pozisyonda topu kafayla üstten auta yolladı.

82'nci dakikada Hüsamettin arka direkte bu kez düzgün bir vuruşla farkı 1'e indirdi: 2-3.

83'üncü dakikada defansın arkasına sarkan Zenke, kaleci Erhan'dan sıyrılıp topu boş kaleye yolladı: 2-4. Müsabakayı Menemenspor 4-2 kazandı