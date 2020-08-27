TFF 1.Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi

TFF 1.Lig'de yeni sezonun yani 2020-2021 sezonun fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. TFF 1.Lig'de fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

TFF 1. Lig, bu sezon 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Lig'de 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

TFF 1. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek

İŞTE İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

ÜMRANİYESPOR-BANDIRMASPOR

ADANASPOR-İSTANBULSPOR

OSMANLISPOR-ESKİŞEHİRSPOR

ALTAY-Y.SAMSUNSPOR

BOLUSPOR-A.KEÇİÖRENGÜCÜ

BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR

MENEMENSPOR-ALTINORDU

BALIKESİRSPOR-GİRESUNSPOR

AKHİSARSPOR-TUZLASPOR



