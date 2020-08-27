TFF 1.Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi
TFF 1.Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. TFF 1.Lig'de fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. İlk hafta geçen sezon play-off mücadelesi yapan Bursaspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon iddialı iki takım Altay ile Yılport Samsunspor da ilk hafta eşleşti
TFF 1.Lig'de yeni sezonun yani 2020-2021 sezonun fikstür çekimi Riva'da gerçekleştirildi. TFF 1.Lig'de fikstür çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.
TFF 1. Lig, bu sezon 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, 8 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanacak. TFF 1. Lig'de 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.
TFF 1. Lig'de normal sezon sonrasında oynanacak play-off maçlarına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek
İŞTE İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI
ÜMRANİYESPOR-BANDIRMASPOR
ADANASPOR-İSTANBULSPOR
OSMANLISPOR-ESKİŞEHİRSPOR
ALTAY-Y.SAMSUNSPOR
BOLUSPOR-A.KEÇİÖRENGÜCÜ
BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR
MENEMENSPOR-ALTINORDU
BALIKESİRSPOR-GİRESUNSPOR
AKHİSARSPOR-TUZLASPOR