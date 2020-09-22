Siyah-beyazlı ekip 29.6 yaş ortalamasıyla mücadele ederken, Altay'ın ardından 28.3 yaş ortalamasıyla Adana Demirspor, 27.8'le Samsunspor, 27.7 ile Bandırmaspor yaş ortalaması en yüksek takımlar oldu.

Altay'da 39 yaşındaki İbrahim Öztürk takımın ve ligin en deneyimli ismi olarak göze çarparken, tecrübeli stoperi 36 yaşındaki golcü Marco Paixao izliyor. İzmir temsilcisinde Ergin Keleş, Anton Putsila, Burak Öğür, Edin Cocalic, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü, Jasmin Scuk, Yılmaz Özeren, Leandro Kappel, Erhan Çelenk, Çağlar Birinci ve Jovan Blagojevic gibi oyuncular 30 yaş ve üzeri isimler olarak dikkat çekiyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)