Süper Lig’den düştüğü günden buyana sancılı günler geçiren Eskişehirspor, gol yollarında son yılların en kısır sezonunu yaşıyor. Geride kalan 9 haftada sadece 4 kez rakip fileleri havalandırabilen siyah-kırmızılılar, kalesinde ise 16 gol gördü. Eskişehirspor attığı 4 gol ile 2019-2020 ve 2018-2019 sezonlarının bu alanda gerisinde kaldı. Bu sezon ilk golünü Ümraniyespor ağlarına gönderen EsEs, ikinci gol sevincini Bandırmaspor’a karşı yaşadı. Ardından ligde 3 hafta gol orucu tutan Eskişehirspor, Keçiörengücü karşısında attığı 2 gol ile sessizliğine bozdu. Eskişehirspor’dan sonra en az gol sevinci yaşayan takım ise 5 gol ile Osmanlıspor oldu.

Çağatay Gür / ESKİŞEHİR (İHA)